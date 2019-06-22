Google Keep, Play Store’da 500 milyon kez indirildi!

Google Keep, Play Store’da 500 milyon kez indirildi!

22 Haziran, 2019 Google 0 yorum

Amerikalı teknoloji devi Google‘ın popüler not alma uygulaması Google Keep, Google Play Store‘da 500 milyon kez indirilme sayısını yakaladı.

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Google Keep özellikleri

500 milyon indirilme sayısıyla önemli bir barajı geçen uygulama kullanıcıların sıkça tercih ettiği not alma uygulamalarından biri. Bu durumda uygulamanın kullanışlılığı artıran kimi özellikleri de etkili. Örneğin uygulama, kullanıcıların kayıtlı Google hesaplarıyla entegre bir şekilde çalıştığı için kullanıcılar aldıkları notlara her yerden ulaşabiliyorlar.

Google Keep

Ayrıca uygulamada nota ses kaydı ve resim ekleme ya da notun üzerinde çizimler yapma imkanları da sunuluyor. Sık sık güncelleme alan uygulama gelen son güncellemeyle ‘karanlık mod’ özelliğine de kavuşmuştu.

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