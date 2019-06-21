Netflix bilgisayarlarda PIP özelliği üzerinde çalışıyor!

Netflix bilgisayar kullanıcılarının farklı işler yaparken de servisin içeriklerini izleyebilmesini sağlayacak PIP (picture-in-picture) özelliği üzerinde çalışıyor.

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Eklenti olarak çalışan video oynatıcı, izlenilen içeriğin altındaki araç çubuğunda bulunan simgeye tıklanarak aktif edilecek. Boyutları değiştirilebilen bu oynatıcı ilk başta içeriklerde altyazı desteği sunmayacak. Şirketin kendi geliştirdiği bu oynatıcı, Chrome ve Safari‘nin hali hazırda sunduğu PIP desteğinden daha farklı bir yapıda olacak.

En popüler ücretli video stream servisi olan Netflix‘in karşısına geçtiğimiz aylarda yeni rakipler çıkmıştı. Şirket, yakında hizmet vermeye başlayacak olan Apple TV+ ve Disney Plus gibi her yönden cazip olan bu güçlü rakipler karşısında var olan pozisyonunu korumak için yeni adımlar atmaya çalışıyor.

Çıkış yaptığı dönemin aksine yeni projeleriyle kullanıcılarını memnun etmekte zorlanan servis sıkça kamuyla paylaştığı izlenme istatistiklerini yeni PIP özelliğiyle daha da yukarı çekmeyi amaçladığı da söylenebilir. Henüz resmi olarak açıklanmayan ve özelliğin kullanıcılara yakın dönemde sunulması beklenmiyor.