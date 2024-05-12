eSIM (gömülü SIM), doğrudan bir cihaza yerleştirilmiş programlanabilir bir SIM kart şeklidir.

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Cihazda yer alan bir çip ile fiziksel SIM’e gerek kalmadan SIM’de yer alan bilgiler bu çipe aktarılır ve cihazda fiziksel sim gerek olmadan kullanılır.

İlk olarak 2016’da Samsung Gear S2 Classic 3G modelinde kullanılan teknoloji, 2017’de ise Apple Watch Series 3 ile Apple kanadında da kullanılmaya başlandı.

2018’de iPhone XS serisi ve XR’da kullanılan eSIM, iPhone 14 serisiyle ABD’de sadece eSIM içeren modeller olarak devam ediyor.

Samsung kanadı S20 ile bu teknolojiye geçiş yaparken günümüzde birçok marka ve modelde eSIM bulunuyor.

eSIM artıları

– Çevre dostu

– Dolaşımda kullanılan uygun fiyatlı yurtdışı esim çözümleri

TR’de eksikleri

– Mobil imza yok

– Taşıma yok (Turkcell)

– Çfit simkart kullanımına imkan vermiyor.