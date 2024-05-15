Sony’nin yeni canavarı Sony Xperia 1 VI resmen tanıtıldı. Japon teknoloji devi telefon sektöründeki konumunu güçlendirmek ve rakiplerine göz dağı vermek istiyor desek yeridir. Bu telefon hem ekranı hem de kamerası ile çok farklı bir deneyim sunuyor. Ancak bunun için Sony 1.500 dolar gibi oldukça yüksek bir ücret talep ediyor.

Xperia 1 VI, göz alıcı 6.5 inçlik bir ekrana sahip, ancak sıradan bir ekran değil; 1-120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik tarama hızı ile dikkat çekiyor. Bu, akıcı bir deneyim sunarken, 4K çözünürlüğünde 21:9 en boy oranı ekrandan 19.5:9 en boy oranına sahip FHD+ LPTO ekranla muhteşem bir görüntü kalitesi sağlıyor.

Cihazın gücü, 12GB RAM’e sahip Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından destekleniyor ve buhar odası soğutma sistemiyle donatılmış, bu da uzun süreli kullanım sırasında performansın sabit kalmasını sağlıyor.

Sony Xperia 1 VI’nin en büyüleyici özelliklerinden biri ise kamera sistemi oluyor. Exmor T lens ve Zeiss optiği ile donatılmış olan cihaz, 52MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip ve 24mm ila 48mm odak uzaklığı sunuyor. Bununla birlikte, 12MP ultra geniş açılı kamera ve yeni eklenen 12MP periskop telefoto kamera, kullanıcılara çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. AI teknolojisi, zorlu çekim koşullarında bile mükemmel odaklama sağlarken, telemakro desteği de dikkat çekiyor.

Sony, Xperia 1 VI’nin ses performansını da unutmamış. Cihaz, tam sahne stereo hoparlörlerle donatılmış ve Sony’nin ünlü 360 Reality Audio teknolojisi ile desteklenmiş Dolby Atmos sesi sunuyor. Bu, kullanıcıların müzik ve video deneyimini zirveye taşıyor.

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Dayanıklılık konusunda da geri adım atılmamış. Sony Xperia 1 VI, hem IP65 hem de IP68 derecelerine sahip toz ve suya dayanıklılık özellikleriyle geliyor. Ayrıca, ön ve arka tarafında Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bir tasarıma sahip.

Son olarak, kullanıcıların günlük kullanımlarında rahatlık sağlamak için hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj desteği ile donatılmış 5000mAh pil, telefonunuzu daha uzun süre kullanmanıza olanak tanırken, hala yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü de ek güvenlik sağlıyor. Sony Xperia 1 VI maalesef şimdilik Türkiye pazarına gelmeyecek gibi görünüyor.

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Sony Xperia 1 VI özellikleri