64-bit destekleyen cihazlar, geriye uyumluluk sağlanması amacıyla 32-bit uygulamaları da destekliyordu. Yakın zamanda tanıtılan Google Pixel 7 serisinin bir ilk olduğu ve yalnızca-64 bit uygulama desteğine sahip olduğu iddia edilmişti. Google, sonunda bu iddiaları doğruladı.

Google tarafından Android Developers Blog’da yayımlanan bir yazı, Pixel 7 ve 7 Pro’nun yalnızca 64-bit uygulama destekli ilk telefonlar olduğunu doğrulamış oldu. Yazıda 64-bit sisteminin getirdiği faydalardan da bahsedilmiş!

Pixel 7 Modelleri Öncü Olacak!

Google, paylaştığı yazıda 32-bit uygulama desteğinin kesilmesinin önemli faydaları olabileceğini belirtiyor. Buna göre, 32-bit desteğinin kesilmesiyle beraber RAM (bellek) kullanımı düşecek. Bunun yanında, cihazların performansı ve güvenliği de artacak.

Google, ilerleyen zamanlarda diğer üreticilerin de 32-bit desteğini bırakacağını ve Pixel 7’lerin ayak izini takip edeceklerini söylüyor. Firma, Android ekosisteminin tam geçişe hazır olduğunu ve Pixel 7 serisinin bunun öncüsü olduğunu söylüyor.

Google’a göre, 64-bit uygulamalar, 32-bit uygulamaların ulaşamadığı donanım kaynaklarına ulaşabiliyor ve bu nedenle daha hızlı çalışabiliyorlar. Yine firmaya göre, bu desteğin kesilmesiyle beraber güncel işlemcilerde %25’e varan hız artışı sağlanabiliyor. Ayrıca 64-bit uygulamalar bellek kullanımında daha cimri oldukları için, bir uygulamanın kullandığı toplam bellek miktarında 150 MB’a varan azalma olacağı belirtiliyor.

Yazıda geliştiriciler de yalnızca 64-bit destekli cihazlar için uygulama geliştirmeye teşvik ediliyor. Halihazırda bulunan uygulama geliştirme araçlarında, yalnızca 64-bit destekli cihazlarda uyumluluk testi yapabilen sistemler bulunuyor.

Firma, 32-bit sistemininin tamamen ortadan kalkmadığını ve Android Go, Android TV ve Android Wear işletim sistemlerinde bu desteğin devam edeceğini de eklemiş.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın bu hamlesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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