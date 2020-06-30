COVID-19 salgını sonrasında teknoloji dünyasındaki birçok etkinlik iptal edilmiş veya sanal olarak gerçekleştirilmişti. Bu günlerde iptal edilen etkinliklerin yerini alan yeni sanal etkinlikler ile tanışmaya devam ediyoruz. Son olarak Google, 8 Temmuz’da Akıllı Ev Sanal Zirvesi etkinliğini gerçekleştireceğini açıkladı.

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Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!

Google önümüzdeki hafta akıllı ev geliştiricileri ve kullanıcıları için yeni özelliklerin paylaşılacağı Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni düzenleyeceğini duyurdu. Google’ın önemli etkinliklerinden olan I/O etkinliği bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu nedenle 8 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlik aynı zamanda şirkete geliştiriciler ve kullanıcılar ile etkileşime geçme fırsatı sunacak.

Google Akıllı Ev Ekosistemi Ürün Yönetimi Direktörü Michele Turner, 8 Temmuz saat 13.00’da başlayacak olan açılış konuşmasında şirketin akıllı ev girişimlerini paylaşacak. Ayrıca Turner, Google Asistan ile birlikte proje geliştirilmesini kolaylaştıran bir takım araçları da tanıtacak.

Google etkinlik dahilinde akıllı ev sektöründe lider işletmelerin COVID-19 salgını sonrasında endüstrinin nasıl etkilendiği ve genel durum hakkında konuşacağı “Hey Google” isimli ortak bir panele de ev sahipliği yapacak.

Google bu ayın başında yaptığı açıklamasında akıllı ekranlar yakında daha fazla web içeriğine erişebilecek demişti. Bu açıklamaya paralel olarak 2020 yılı içerisinde Google Asistan’ın akıllı ekranlar için daha fazla web içeriği etkinleştirmesi bekleniyor. Asistan aynı zamanda birden çok kullanıcı için oturum bilgilerini tek bir cihazda kaydetme yeteneğini kazandı ve bu sayede kullanıcılar Podcast’leri ve videoları uyumlu cihazlarında karışıklık yaşamadan oynatmaya devam edebilecek.