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Facebook boykotuna Microsoft da katıldı!
17 Haziran’da başlayan Facebook reklamları boykotu aralarında Honda ve Coca-Cola gibi büyük şirketlerin de bulunduğu onlarca katılımcı ile giderek büyüyor. Son olarak Microsoft sosyal medya platformu üzerindeki tüm reklamlarını küresel olarak Ağustos’a kadar durdurduklarını açıkladı.
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Microsoft Facebook ve Instagram reklamlarını Ağustos’a kadar durdurdu!
Microsoft Mayıs ayında Facebook ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da reklam yayınlamayı askıya almıştı. Mayıs ayında alınan bu karar sadece ABD ile sınırlı tutulmuştu. Ancak Microsoft yeni aldığı karar ile kapsamını genişleterek dünya çapında Facebook sosyal medya hizmetleri üzerinden verilen reklamlarını durdurma kararı aldı. Yakın zamanda başlayan Facebook boykot kampanyasına daha önce Coca-Cola, Starbucks gibi büyük şirketler de katılmıştı. Bu şirketler, platform nefret dolu konuşmaların yayınlanmasını engellemenin bir yolunu sunana kadar Facebook’ta tüm reklamlarını durdurduğunu açıklamıştı. Yayınlanan rapora göre Microsoft, diğer birçok şirketin aksine Facebook politikalarından çok, verilen reklamların nerede gösterildikleri ile ilgili endişeli olduklarını söyledi. Ancak iki durum da Facebook için diğer bir büyük reklam verenini kaybettiği anlamına geliyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz Perşembe günü kuruluşundan bu yana karşılaştığı en büyük kayıplarından birini elde etti. Şirketin değeri New York borsasında sadece bir günde 120 milyar dolar geriledi. Bu Wall Street tarihinde de bir şirketin en büyük değer kayıplarından biri oldu. Aynı zamanda şirketin hisseleri %19 düşüşle 176.25 dolara geriledi. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Forbes dünyanın en zenginleri listesindeki pozisyonu 2 sıra geriledi.
Microsoft tarafından şirketin baş pazarlama sorumlusu Chris Capossela şunları söyledi: “ Mayıs ayında endişelerimiz nedeniyle ABD’deki bütün reklamlarımızı askıya almıştık. Şimdi bütün Facebook ve Instagram reklamlarımızı küresel olarak askıya alma kararı verdik” dedi.
Copocere ne yazık ki Microsoft’un bu kararının ardındaki nedeni açık bir şekilde belirtmedi. Ancak şirket olarak reklamların yeniden yayınlamasına izin vermek için Facebook ve Instagram liderleriyle temas halinde olduklarını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Facebook reklamlarımızın yeniden devam etmesi için olumlu hamleler görmeyi bekliyoruz. Yeni bir karar almak ve durumu değerlendirmek için Ağustos’a kadar bekleyeceğiz.” dedi.
Microsoft konu hakkında daha fazla yorum yapmayı reddetti ve şirketin daha büyük bir boykotta yer almayacağına vurgu yaptı. Şirket tarafından gerçek ve uzun vadeli değişim elde etmenin tek yolunun medya ortakları ile doğrudan diyalog kurmak olduğuna da vurgu yapıldı.
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Elektrikli Nissan Ariya, global bir model olarak satılabilir!
Nissan, yeni elektrikli crossover modeli Ariya için 15 Temmuz‘da tanıtım yapacağını açıklamıştı. Japon üretici, bu modeli ile Tesla Model Y‘nin global pazarda rakibi olmak istiyor.
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AutoNews‘in haberine göre bu gelişmeler, yıllık hissedarlar toplantısında duyuruldu. Öncelikle Japonya’da satışa sunulması beklenen Ariya, daha sonra Çin ve Avrupa’nın da dahil olduğu küresel pazarlarda satılabilir. Nissan Ariya’nın, Tochigi‘de yer alan ve elektrikli araçlar üretmek için dönüştürülen fabrikada üretilmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Nissan’ın sıfır emisyon çaprazlama sürecinde doğruladığı üzere, Ariya’da ProPilot 2.0 yarı otonom sürüş sistemi yer alacak. ProPilot 2.0’da sürücünün, ellerini sürekli direksiyonda tutmasına dair bir zorlama bulunmuyor. Bu sistemin 31 Mart 2024‘e kadar şirketin orta vadeli iş planının bir parçası olarak, 20 farklı pazarda 20’den fazla modelde yer alması planlanıyor.Ayrıca 8 adet elektrikli modelin de dahil olduğu 12 yeni Nissan modelinin, önümüzdeki 18 ay içinde satışa çıkacağı söyleniyor.
Nissan CEO‘su Makoto Uchida, “Yeni Ariya’nın en önemli özelliği, gelecekte kendi kendini sürebilen elektrikli araçlar ile ileri seviye sürüş destek sistemlerini birlikte sunan bir köprü olması. Yeni Ariya, Nissan için yeni bir dönemin anahtarı olacak.” dedi.
NOT: Haberdeki görseller 2019 Nissan Ariya Concept modeline aittir.
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Microsoft yeni Windows Dosya Kurtarma aracını tanıttı!
Microsoft kullanıcıların yanlışlıkla silmiş olabileceği önemli dostlarının kurtarılabilmesi için yeni Windows Dosya Kurtarma aracını tanıttı.
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Microsoft yeni Windows Dosya Kurtarma aracını tanıttı!
Microsoft yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri getirmek için tasarlanmış kendi Windows Dosya Kurtarma aracını kullanıma sundu. Bu uygulama ile birlikte yerel sabit sürücülerden, USB sürücülerden ve hatta kameraların SD kartlarından çeşitli dosyaları ve belgeleri kurtarabileceksiniz. Uygulama tüm bu özelliklerine rağmen bulut depolama veya ağ dosya paylaşımlarındaki dosyaların kurtarılmasını desteklememekte.
Herhangi bir dosya kurtarma aracı gibi silinen dosyalarınızın üzerine yeni dosyalar yazılmadığından emin olmak için mümkün olan en kısa sürede uygulamayı kullanmanız gerekir. MP3 dosylarını, MP4 videolarını, PDF belgelerini, JPEG görüntülerini ve tipik Word, Excel ve PowerPoint belgelerinizi kurtarmak için Micrososft’un yeni aracını kullanabilirsiniz.
Microsoft’un yeni dosya kurtarma aracı öncelikle NTFS dosya sistemleri için tasarlanmış bir moda sahip. Bu özelliği sayesinde bozuk bir diskten veya bir diski biçimlendirdikten sonra da dosyalarınızı kurtarmak mümkün olabilecek. Diğer önemli bir modu ise FAT, exFAT ve ReFS dosya sistemlerinde belirli dosya türlerini kurtarmaya olanak tanıması. Bu mod ile dosyaların kurtarılması daha uzun sürebilir. Tüm bu özelliklerine baktığımızda Windows’un yeni aracı önemli bir belgeyi veya sürücüyü yanlışlıkla silmiş herkes için oldukça yararlı olacaktır. Microsoft daha önce Windows 10 ile birlikte silmiş olduğunuz belgeleri kurtarmanıza olanak tanıyan Bir Önceki Sürümü yükle özelliğine sahipti. Fakat bu özellik Windows ile birlikte devre dışı bırakılmış olarak gelmekte ve kullanabilmek için etkinleştirilmesi gerekmekteydi.
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Mercedes-AMG F1 takımı, ırkçılığı protesto için siyaha bürünecek!
Mercedes‘in Formula 1 takımı, hem takım içindeki hem de diğer tüm spor dallarındaki ırk ayrımını azaltmak için 2020 sezonunun geri kalanında renk düzenini siyah yapacak.
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Yeni renk düzeni bu hafta sonu, 2020 Avusturya Grand Prix’inde ilk kez kullanılacak. Her iki Mercedes-AMG aracının halo (sürücünün önünde yer alan U şeklindeki bar) kısmında “End Racism” ve aynalarında “#WeRaceAsOne” ibareleri yer alacak.
Ekip ayrıca sezon bitmeden bir “Çeşitlilik ve Katılım” programı başlatacak. Bu programda, ekip üyeleri arasındaki ırkçılık farkındalığını arttırmayı, işe alım süreçlerini analiz etmeyi, spora erişilebilirliği arttırmayı ve imkansızlıktan ötürü yeteneği gizli kalan kişilere de destekte bulunmak gibi kısımlar yer alıyor.
Mercedes-AMG F1 Takım Müdürü Toto Wolff, “Irkçılığın ve ayrımcılığın toplumumuzda, sporumuzda veya takımımızda yeri yok. Bu Mercedes için temel bir ilke. Ancak sessiz kalırsak, her ne kadar doğru inançlara ve zihniyete sahip olursak olalım, bu sorunları çözemeyiz. Sesimizi ve küresel platformumuzu, saygı ve eşitlikten bahsetmek için kullanacağız. Gümüş Ok, 2020 sezonunda ekibimize ve sporumuzda daha fazla çeşitliliğe olan bağlılığımızı göstermek adına siyah renkte yarışacağız.” dedi.
Hamilton Komisyonu‘nu kurup, yönlendirecek olan 6 dünya şampiyonluğu olan Lewis Hamilton, Kraliyet Mühendislik Akademisi ile iş birliğine gidecek. Bu komisyon ile daha fazla siyahi gencin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile buluşmasına yardımcı olunacak.
Lewis Hamilton bu konu hakkında, “Mercedes Yönetim kuruluna ve Toto Wolff’a, beni dinlemeye, deneyimlerimi ve tutkumu gerçekten anlamaya zaman ayırdığınız ve değiştirmek/geliştirmek istediğiniz bu önemli ifade için çok teşekkür ediyorum. Sporun ötesine geçen bir miras inşa etmek istiyoruz. Eğer lider olabilirsek ve kendi işimizde daha çok çeşitlilik oluşturabilirsek, bundan daha güçlü bir mesaj olamaz. Böylelikle başkalarına, nasıl yapabilecekleri konusunda bir güven vereceğiz.” dedi.
Kaynak: Carscoops