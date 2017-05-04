Google ile Uber Arasındaki Dava Giderek Kızışıyor

Uber kötü bir yıl geçiriyor ve Google’ın ana firması Alphabet geçtiğimiz Şubat ayında Uber’i Waymo projesinden bilgi ve teknoloji çalmakla suçlamıştı.

Google’ın sürücüsüz araç projesi bir süre sonra Alphabet çatısı altında Waymo adıyla yeni bir şirket olmuştu. Şubat ayında açılan dava tüm hızıyla devam ediyor. Davacı tarafın avukatları Ottomotto şirketinin Uber tarafından hedef şaşırtmak için kurulduğunu ve Uber ile Otto yöneticilerinin Uber’in Otto’yu satın almasına daha Otto’nun kurulduğu günden karar vardıklarını belirtti.

Waymo avukatları iddialarını desteklemek için şirket hisse primlerini, tarihleri ve e-posta yazışmalarını gösterdi. Suçlamalar Waymo’da yöneticilik yaparken şirketten ayrılıp Otto’yu kuran ve daha sonra Otto’nun Uber’e satılması ile beraber Uber’de çalışmaya başlayan Anthony Levandowski üzerinden ilerliyor.

Waymo avukatı Charles Verhoeven yaptığı açıklamada Uber ve Levandowski’nin böyle bir planı yaptıklarının üzerini örtmek için uyguladıklarını belirtti. Waymo avukatları Uber’in Levandowski ile Google’dan ayrıldığı gün 250 milyon$ değerinde hisse konusunda anlaşmaya vardıklarını ve Ottomotto’nun da kurulduktan sadece bir kaç ay sonra Temmuz 2016’da Uber’e satıldığını açıkladı.