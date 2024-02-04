Google Haritalar yapay zeka güncellemesi ile gündemde. Üretken yapay zeka özelliklerine hız kesmeden tüm ekosistemine entegre etmeye çalışan Google cephesi son olarak gözünü Google Haritalar uygulamasına çevirdi. Artık Google Haritalar yapay zeka ile çok daha güçlü olacak. İşte Haritalar güncellemesi ile gelecek yenilikler.

Google Haritalar, Üretken Yapay Zeka Destekli Yenilikçi Özelliklerle Güncellendi

Google, yapay zekayı kendi ürün yelpazesine entegre etmek için sürekli yeni yöntemler arayışında. Teknoloji devinin en son yapay zeka girişimi, Google Haritalar üzerindeki kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu yenilikçi özellikler, kullanıcıların ilgi duydukları yerleri keşfetmelerine yardımcı olmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanıyor.

Bugün Google, Haritalar’da yeni bir keşif deneyimi sunarak kullanıcıların istedikleri yerleri daha kolay bulmalarını sağlayacak bir özellik duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bu özellik, 250 milyondan fazla yer hakkındaki verileri ve topluluktan gelen içgörüleri analiz etmek için geniş dil modellerine dayanıyor. Google Haritalar yapay zekanın gücünü sonuna kadar kullanacak.

Bu özellik kullanıldığında, kullanıcılara gezinmek isteyebilecekleri yerler hakkında öneriler sunulacak. Örneğin, yağmurlu bir günde ne yapacaklarını merak eden biri “yağmurlu bir gün için aktiviteler” yazdığında, kapalı mekan aktiviteleri için komedi gösterileri veya sinema salonları gibi öneriler alabilecek.

Google Haritalar uygulamasının yeni özelliği aynı zamanda kullanıcıların önceki arama sorgularını dikkate alarak takip soruları da sorabilecek. Örneğin, vintage tarzı bir yer arayan bir kullanıcıya daha sonra ilgili kapalı mekan etkinlikleri önerilebilecek.

Bu özelliğin sunduğu sonuçların kategorilere ayrılacağı belirtiliyor. Ayrıca, kullanıcılara bu yerlerle ilgili fotoğraflar ve inceleme özetleri de sunulacak. Beğenilen yerler bir listeye kaydedilebilecek ve arkadaşlarla paylaşılabilecek. Bu sayede kesinlikle zevk alacağınızdan emin olduğunu etkinlikleri yapacaksınız.

Google, üretken yapay zeka özelliğini şimdilik deneysel bir özellik olarak tanımlıyor ve bu hafta ABD’de erken erişime açıldığını söylüyor. Ancak, şu anda bu özelliğin yalnızca belirli Yerel Rehberler tarafından kullanılabileceği belirtiliyor. Bu yenilikçi adım, kullanıcılarının Haritalar deneyimini daha zengin ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Google yapay zeka hamleleri de gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!