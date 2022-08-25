Google Haritalar’ın bazı olağandışı yakalamaları var, ancak bu sefer birçok insanın merakını uyandırdı. Hizmetin bir kullanıcısı, Avustralya’da bir ormana düşen ve oldukça korunmuş görünen bir ticari uçak keşfetti.

Yerel basına göre, uçak Queensland kıyılarında bulunan Cardwell Ranges’te bir açıklıkta. Modeli tanımlamak mümkün değil, ancak New York Post, bunun standart bir Airbus A320 veya Boeing 737 olduğunu öne sürüyor.

Avustralya’nın ulaşım güvenliği bürosu olan Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, bölgede herhangi bir yolcu uçağının kaybolduğuna dair herhangi bir rapor bulunmadığını söyledi. Diğer yetkililer, birkaç uydu görüntüsünü karıştıran ve gerçekten var olmayan bir sahne yaratan platformdaki bir başarısızlığın sonucu olarak bunun bir “hayalet görüntü” olabileceğini öne sürüyorlar.

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2016’da benzer bir şey olduğu için bu yakalamanın gerçekten sahte olması büyük bir sürpriz olmazdı. O zamanlar, kullanıcılar Amerika Birleşik Devletleri’nde Minnesota’da bulunan Harriet Gölü’nün dibinde bir uçak olduğuna inanıyorlardı.

“Hayalet uçak” ilk olarak Victoria Ottley’nin sosyal medyası aracılığıyla duyuruldu. Google şu ana kadar dava hakkında yorum yapmadı.