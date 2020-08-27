Google Haritalar, kullanışlılık odaklı yeni bir güncelleme aldı
Google, Haritalar uygulamasında kayıtlı yerler bölümü başta olmak üzere birkaç tane küçük ama faydalı güncellemeler yaptı. Bu güncelleme, Haritalar’ın “Kayıtlılar” sekmesini hem işlevsellik hem de kolaylık bakımından daha cazip hale getiriyor.
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Google Haritalar uygulamasının kaydedilenler sekmesi güncellendi
Google Haritalar, basit bir harita görüntüleme ve navigasyon uygulamasından çok daha fazlası. Sahip olduğu özellikler arasında öne çıkan ‘yer kaydedebilme’ özelliği sayesinde hoşunuza giden yerleri favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Örneğin park, restoran, AVM gibi yerleri Haritalar’da “favori”, “gitmek istiyorum”,“yıldızlı yerler” gibi bölümlere ayırarak kendinize göre şekillendirebilmeniz mümkün.
Şimdi ise Google, bugün yaptığı güncellemede bu bölümün kullanımını kolaylaştırdı. Artık kaydettiğiniz yerleri kaydetme zamanınıza ve o yere olan yakınlığınıza göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca konum geçmişinizi açtıysanız, Google Haritalar artık bulunduğunuz yeri baz alarak size kaydedilecek mekanlar da önerecek.
Google, yayınladığı blog gönderisinde Haritalar için yaptığı yeni güncellemenin öne çıkan ipuçlarını da paylaştı. Bu ipuçlar şu şekilde sıralanıyor:
En son kaydettiğiniz yerleri hatırlayın
Bir arkadaşınızın veya herhangi bir kişinin önerisi üzerinde bir yeri kaydettiğinizi düşünün; Haritalar artık, aradan birkaç hafta geçtikten sonra unutma ihtimalinize karşı, kaydettiğiniz en son yeri “Kayıtlılar” sekmesinin en üst kısmına ekleyecek. Bu sayede Google, kullanıcıların aradığı yeri hızlı bir şekilde bulabilmesini sağlamayı hedefliyor.
Kaydettiğiniz yerler arasından nereye yakın olduğunuzu bilin
Google Haritalar için yapılan bir başka yenilik, kaydettiğiniz yerleri size olan yakınlığına göre sıralamak oldu. Böylelikle bulunduğunuz bölge civarında çok sayıda kaydettiğiniz yer varsa, Haritalar o kaydettiğiniz yerler arasından size en yakın mesafede olanını bulabilmenizi kolaylaştırmak için mesafe bazlı bir konum sıralama sistemi sunacak. Ayrıca bunun için Haritalar’da konum geçmişinizin açık olması gerektiğini de ekleyelim.
Gittiğiniz yerleri hatırlayın
Yine eğer konum geçmişiniz açıksa Haritalar’da son günlerde gittiğiniz yerleri, ne kadar bisiklete bindiğinizi, ne kadar yürüdüğünüzü veya koştuğunuzu Zaman Çizelgesi’nden takip edebiliyorsunuz. Google, artık tüm bu bilgileri Haritalar’da zaman, şehir, ülke veya bölgeye göre sıralayacak.
Kullanıma sunulan tüm bu güncellemeler, şüphesiz kullanıcıların Haritalar deneyimini kolaylaştıracak. Özellikle “Kayıtlılar” sekmesiyle kullanıcılara bulunduğu yerleri yönetebilme özelliği sunan Google‘ın bu sekmenin işlevselliğini artırmasının son derece mantıklı olduğunu söylemek mümkün.
Fotoğraf Makinası
Canon fotoğraf makinelerine Google Fotoğraflar desteği geldi
Canon ve Google, fotoğraf makine kullananları hayli memnun edecek bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmanın bir meyvesi olarak, artık Canon fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları hızlıca Google Fotoğraflar’a yedekleyebileceksiniz.
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Canon, Google ile yaptığı anlaşma sayesinde fotoğraf makinenizdeki resimleri Google Fotoğraflar’a yedeklemeyi kolaylaştırdı. Sadece belirli fotoğraf makineleriyle sınırlı olan bu özellikten Canon’un image.canon isimli uygulamasını Android veya iOS cihazınıza indirerek faydalanabilirsiniz. Canon’un bu uygulaması önceden, fotoğrafları yalnızca Canon’un kendi bulut hizmetine aktarmak için kullanılıyordu.
Şimdi ise Google ile yapılan anlaşmayla beraber artık çektiğiniz görüntüleri kalitesi bozulmadan orijinal haliyle Google Fotoğraflar’a aktarabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın Google Drive veya YouTube desteği olduğunu da belirtmekte fayda var. Yalnız görüntülerin Google Fotoğraflar’a kameradan direkt olarak değil; önce Wi-Fi üzerinden image.canon’a, oradan da Fotoğraflar’a yedekleneceğini hatırlatalım. Yani otomatik yedekleme işlemi doğrudan kameranın kendisinden değil, akıllı telefonunuz aracılığıyla yapılıyor.
Bu arada bu özelliği kullanabilmek için uyumlu bir fotoğraf makinesi yetmiyor, ek olarak Google One aboneliğine sahip olmanız gerektiğini de ekleyelim. Yine anlaşma kapsamında Canon kullanıcıları 100 GB’a kadar bulut depolama alanı, Google uzmanlarından birinci sınıf destek ve aile paylaşımı gibi diğer üyelik avantajlarıyla Google One’ı 1 ay ücretsiz deneyebilecekler.
Eğer beğenirseniz ve üyeliğinizi devam ettirmeye karar verirseniz, sonrasında aylık 5.79 TL’ye Google One üyeliğinizi yenileyebilirsiniz. Aynı zamanda Google Fotoğraflar‘a yedekleme yapabileceğiniz, bağlantı desteğine desteğine sahip Canon cihazların listesine de buradaki linkten göz atabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord ‘en iyi YouTube cihazı’ onayı aldı!
OnePlus Nord, Google tarafından düzenli olarak güncellenen YouTube Signature Devices (YouTube İmzalı Cihazlar) programının yeni üyesi oldu. Böylelikle Nord, YouTube’un onayladığı 50′den fazla cihazın arasına katılarak rakiplerine bir noktada daha fark atmış oldu.
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Google, kısa süre önce Android kullanıcılarıyla buluşturulan OnePlus Nord modelini YouTube İmzalı Cihazlar listesine aldı. İlk defa duyanlar için bu listeden bahsedecek olursak; Google, bu listeye YouTube için en iyi izleme deneyimini sunan akıllı telefonları ekliyor. Bu ilk bakışta kafa karışıklığı yaratabilir, sonuçta çoğu akıllı telefonun YouTube videolarını gayet güzel ve akıcı bir şekilde oynatabildiğini biliyoruz.
Ancak YouTube biz farkında olmasak da, platformdaki çoğu videonun özelliklerini bütün akıllı telefonlarda kullanıma sunamıyor. Buradaki temel sebep ise, ilgili telefonun YouTube’daki tüm videoları kusursuz oynatabilecek donanımsal özelliklere sahip olmaması.
OnePlus Nord için YouTube onayı!
İşte YouTube İmzalı Cihazlar programı ise, YouTube deneyimini bu kısıtlamalardan arındırılmış bir şekilde en iyi yaşatabilecek özelliklere sahip akıllı telefonları içeriyor. Google’ın bu noktada önemsediği temel kritlerin; HDR, 4K, 360° video desteği, yüksek FPS desteği, DRM performansı ve VP9 video çözümleme desteği olduğunu da ekleyelim.
OnePlus Nord da, bu gereksinimleri karşıladığından dolayı Google tarafından sertifika almaya hak kazanarak listenin yeni üyesi oldu. Aslında bu OnePlus için bir ilk değil; şirketin OnePlus 6T, 7 / 7T / 7 Pro ve 8 / 8 Pro modelleri de daha önce YouTube İmzalı Cihazlar programına dahil edilmişti.
Google’ın yanı sıra Netflix de HD ve HDR destekli içerikleri kendi sertifika programı kapsamında akıllı telefonlarda kullanıma sunuyor. Yalnız Netflix şu an için OnePlus Nord’u özel olarak kendi sertifika programına eklememiş olsa da, cihazın sahip olduğu özellikler, yüksek kaliteli HDR10 videoları rahatlıkla oynatabileceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5, tasarım detaylarıyla ortaya çıktı!
Google, önümüzdeki haftalarda Pixel serisinin yeni üst seviye modellerini resmi olarak duyuracak. Serinin merakla beklenen telefonu Google Pixel 5, genel tasarım detayları ile sonunda ortaya çıktı!
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Google Pixel 5 detaylandı: Pixel 4a’nın daha güçlüsü olacak!
CAD çizimleriyle ortaya çıkan Pixel serisinin yeni modeli, genel tasarımında çok şaşırtan bir yenilik ile gelmiyor. Hatta telefon, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve maliyet odaklı özelliklere sahip olan Pixel 4a’ya oldukça benziyor. İki telefonu birbirinden ayıran en önemli tasarım detayı ise arka yüzeyi oluyor. Plastik bir gövde ile gelen Pixel 5, kardeşine kıyasla dokulu bir arka yüzey barındırıyor. Fiziksel parmak izi alanı ise Pixel 5’de ekrandan parmak izi okuyucuya yer verilmeyeceğini gösteriyor.
Amiral gemisi özellikleri saf Android ile buluşturan Pixel serisi, beşinci modeliyle yön değiştireceğe benziyor. Zira telefonun iddia edilen özellikleri, üst seviye rakiplerinin arasından uzaklaşıp daha çok orta seviyeye yöneliyor. Ayrıca bu jenerasyonda ilk kez daha büyük ekranlı bir XL modele de yer verilmeyecek. 5.8 inç Full HD+ OLED ekrana sahip olduğu belirtilen Google Pixel 5, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının ise güçlü işlemciye destek vermesi bekleniyor.
Sızdırılan çizimlerde üçlü arka kamera görülse de, bu kameraların nitelikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. 3.080 mAh batarya ise telefon ile ilgili paylaşılan son teknik detay oluyor. Son olarak Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G modellerine ait resmi tanıtımın 30 Eylül’de gerçekleşeceğini belirtelim.