Google Haritalar, kullanışlılık odaklı yeni bir güncelleme aldı

Google, Haritalar uygulamasında kayıtlı yerler bölümü başta olmak üzere birkaç tane küçük ama faydalı güncellemeler yaptı. Bu güncelleme, Haritalar’ın “Kayıtlılar” sekmesini hem işlevsellik hem de kolaylık bakımından daha cazip hale getiriyor.

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Google Haritalar uygulamasının kaydedilenler sekmesi güncellendi

Google Haritalar, basit bir harita görüntüleme ve navigasyon uygulamasından çok daha fazlası. Sahip olduğu özellikler arasında öne çıkan ‘yer kaydedebilme’ özelliği sayesinde hoşunuza giden yerleri favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Örneğin park, restoran, AVM gibi yerleri Haritalar’da “favori”, “gitmek istiyorum”,“yıldızlı yerler” gibi bölümlere ayırarak kendinize göre şekillendirebilmeniz mümkün.

Şimdi ise Google, bugün yaptığı güncellemede bu bölümün kullanımını kolaylaştırdı. Artık kaydettiğiniz yerleri kaydetme zamanınıza ve o yere olan yakınlığınıza göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca konum geçmişinizi açtıysanız, Google Haritalar artık bulunduğunuz yeri baz alarak size kaydedilecek mekanlar da önerecek.

Google, yayınladığı blog gönderisinde Haritalar için yaptığı yeni güncellemenin öne çıkan ipuçlarını da paylaştı. Bu ipuçlar şu şekilde sıralanıyor:

En son kaydettiğiniz yerleri hatırlayın

Bir arkadaşınızın veya herhangi bir kişinin önerisi üzerinde bir yeri kaydettiğinizi düşünün; Haritalar artık, aradan birkaç hafta geçtikten sonra unutma ihtimalinize karşı, kaydettiğiniz en son yeri “Kayıtlılar” sekmesinin en üst kısmına ekleyecek. Bu sayede Google, kullanıcıların aradığı yeri hızlı bir şekilde bulabilmesini sağlamayı hedefliyor.

Kaydettiğiniz yerler arasından nereye yakın olduğunuzu bilin

Google Haritalar için yapılan bir başka yenilik, kaydettiğiniz yerleri size olan yakınlığına göre sıralamak oldu. Böylelikle bulunduğunuz bölge civarında çok sayıda kaydettiğiniz yer varsa, Haritalar o kaydettiğiniz yerler arasından size en yakın mesafede olanını bulabilmenizi kolaylaştırmak için mesafe bazlı bir konum sıralama sistemi sunacak. Ayrıca bunun için Haritalar’da konum geçmişinizin açık olması gerektiğini de ekleyelim.

Gittiğiniz yerleri hatırlayın

Yine eğer konum geçmişiniz açıksa Haritalar’da son günlerde gittiğiniz yerleri, ne kadar bisiklete bindiğinizi, ne kadar yürüdüğünüzü veya koştuğunuzu Zaman Çizelgesi’nden takip edebiliyorsunuz. Google, artık tüm bu bilgileri Haritalar’da zaman, şehir, ülke veya bölgeye göre sıralayacak.

Kullanıma sunulan tüm bu güncellemeler, şüphesiz kullanıcıların Haritalar deneyimini kolaylaştıracak. Özellikle “Kayıtlılar” sekmesiyle kullanıcılara bulunduğu yerleri yönetebilme özelliği sunan Google‘ın bu sekmenin işlevselliğini artırmasının son derece mantıklı olduğunu söylemek mümkün.