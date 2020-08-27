Samsung Galaxy M51, Google Play Console’da görüntülendi!

Samsung Galaxy M51, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Firmanın orta seviye akıllı telefonunun bazı teknik özellikleri kesinleşti.

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Samsung Galaxy M51, Snapdragon 730 ile geliyor!

Samsung yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yen nesil akıllı telefonu bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ile bizleri karşılamıştı. Teknik özellikleri konusunda da ortaya çeşitli iddialar atılan akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde Google Play Console üzerinde görüntülendi. MySmartPrice isimli internet sitesinin elde ettiği görüntüler ile öğrenilen bu gelişme, cihazın bazı teknik özelliklerinin de ortaya çıkmasına neden oldu. Galaxy M51 bizleri, tahmin edildiği üzere Snapdragon 730 işlemcisi ile karşılamakta. 8 GB RAM ile geleceği öğrenilen akıllı telefon grafik birimi olarak da, Adreno 618‘e sahip.

Tasarım detayları, sızdırılan görüntüler ile belli olan akıllı telefon, 6.67 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip. Son dönemde Samsung marka akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisine sahip olan cihaz, bir adet 32 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta bizleri dört adet kamera karşılarken bu kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 12 MP geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro kamerası olarak belirlenmiş. Android 10 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 7000 mAh batarya değerine sahip olacak ve 25 W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak.