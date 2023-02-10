Dinamik Ada‘ya sahip iPhone’lar yakında Google Haritalar tarafından sağlanan adım adım navigasyon özelliği sunacak. Apple, iPhone 14 Pro serisindeki dinamik çentik tasarımı için Live Activities adlı özelliği tanıtmıştı ve şimdi de Google platforma kaydoldu ve uygulamalarını Google Maps aracılığıyla iPhone kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Google’ın bu hafta yaptığı duyuru, iPhone kullanıcılarının iOS 16 ile çalışan 14 Pro veya 14 Pro Max modellerini kullanabilecekleri ve çentikte ve hatta kilit ekranında adım adım navigasyon özelliğine sahip olabilecekleri anlamına geliyor.

Araba kullanırken, bisiklete binerken, yürürken ve hatta (bazı ülkelerde) toplu taşıma araçlarını kullanırken, gideceğiniz yerler için gerçek zamanlı tahmini varış süreleri ve adım adım yol tarifleri alınacak. Bunun Dinamik Ada üzerinde çalışıyor olması, daha fazla ayrıntı içeren tam uygulamayı açmak için geniş çentiğe uzun basabileceğiniz anlamına gelir.

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Google ayrıntıları paylaştı ancak iPhone kullanıcıları için Canlı Etkinlikler aracılığıyla uygulaması ve Haritalar arayüzünün gerçek zamanlı olarak nasıl görüneceği hakkında hala bir fikrimiz yok. Bildiğiniz gibi Apple, iOS 16 sürümüyle birlikte Live Activities’i kullanıma sunmuş ve üçüncü taraf geliştiriciler kendi uygulamalarını platforma entegre etmek için iOS 16.1 sürümünü beklemek zorunda kalmıştı.

Apple, Dinamik Ada’yı 2022 yılında iPhone 14 Pro serisiyle birlikte tanıtmış ve Spotify, Apple Maps ve daha fazlası gibi uygulamaların çok sayıda demosuyla potansiyelini göstermişti. Üçüncü taraf uygulamaların yavaş yavaş platforma dahil olmasıyla birlikte Apple nihayet yeni ekran teknolojisinin çok yönlülüğünü ve işlevsel kullanımını sergileme şansı bulacak.

Google da şimdilik belirli ülkelere gelecek olan Haritalar’ın yeni ve sürükleyici tasarımını tanıttı. Haritalar, milyonlarca Android ve iOS kullanıcısı tarafından kullanılan popüler bir araç ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, insanların bölgelerindeki hızlı şarj cihazlarını bulmalarına yardımcı olmak istiyor.