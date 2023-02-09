Qualcomm, dünyanın ilk 5G NR-Light modem-RF sistemini içeren Snapdragon X35 ve Snapdragon X32 5G Modem-RF Sistemini tanıttı. Bu modemler cihaz üreticilerine LTE CAT4+ cihazlarının yerini almak için uzun vadeli bir geçiş yolu sunan düşük maliyetli modem-RF sistemleri olacak. Bu da 5G’nin benimsenmesinin artmasına ve birleşik bir 5G ağına daha hızlı geçişini sağlayacak.

Qualcomm’a göre, NR-Light modem-RF sistemi, yüksek hızlı mobil geniş bant cihazları ile son derece düşük-band genişliği NB-IoT cihazları arasındaki boşluğu kapatıyor. NR-Light cihazları, geleneksel mobil geniş bant cihazlardan daha küçük, daha uygun maliyetli ve daha uzun pil ömrüne sahip olma potansiyeline sahip.

İçindekiler Snapdragon X35 Özellikleri

Snapdragon X35 Özellikleri

Snapdragon X35, yeni endüstriyel kullanım durumları ve uygulamaları etkinleştirmek için uygun hassas konumlandırma sunmak için çift frekanslı GNSS’yi (L1+L5) destekler.

Çeşitli pazarların ihtiyaçlarını karşılamak için Sub-6GHz, FDD ve TDD içindeki tüm spektrum bantlarını destekler.

Hem LTE hem de 5G NR-Light’ı destekler

Qualcomm QET5100 Zarf Takibi

Qualcomm Akıllı İletim Teknolojisi

Qualcomm 5G Ultra Düşük Gecikmeli Süit

Qualcomm 5G PowerSave Gen 4

En Yüksek İndirme Hızı: 220 Mbps

Tepe Yükleme Hızı: 100 Mbps

VoNR ve VoLTE’ye küresel destek

Modemin optimize edilmiş RFIC ve PMIC modülleri, yeni nesil cihazlar oluşturmak için yeni 5G yeteneklerine sahip OEM’ler sunar.

Qualcomm’a göre, Snapdragon X35 ve X32’nin 2023’ün ilk yarısında başlaması ve ticari mobil cihazların 2024’ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Yeni modem ilgili olarak, Qualcomm hücresel modemler ve altyapı kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü Durga Malladi; “Snapdragon X35, dünyanın önde gelen kablosuz yenilikçisinden beklenen önemli 5G atılımlarını bir araya getiriyor. Dünyanın ilk 5G NR-Light modemi, önde gelen güç verimliliği, optimize edilmiş termal ve azaltılmış ayak izi ile uygun maliyetli, akıcı bir tasarıma sahiptir. Snapdragon X35, bağlı akıllı uç cihazların bir sonraki dalgasına güç sağlamak ve geniş bir kullanım yelpazesini güçlendirmek için hazırdır. Birleşik bir 5G platformuyla mümkün olanı ortaya çıkarmak için endüstri liderleriyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.