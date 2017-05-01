Google Chrome Güvenli Olmayan Sitelere Daha Girmeden Uyaracak

Google çok popüler tarayıcısı Chrome bir süredir HTTPS konusunda oldukça kararlı adımlar atıyor ve Chrome 62 sürümü ile bu bir adım daha ilerleyecek.

Bir kaç ay önce Google yayınladığı ve şu anda da kullanımda olan Chrome 56 güncellemesi ile beraber şifre ve kredi kartı bilgilerini isteyen ancak HTTPS protokolüne sahip olmayan siteler için site URLsinin yanında “Güvenli Değil” ibaresi koymuştu. Chrome Security Teams tarafından yapılan açıklamaya göre sadece şifrelenmeye değer olan bilgiler sadece şifreler ve kredi kartı bilgileri değil.

Ekim ayında Chrome’un 62 sürümü ile beraber herhangi bir HTTP sitenin daha adını yazarken adres çubuğunun yanında “Güvenli Değil” ibaresi yer alacak. Tarayıcıyı gizli modda herhangi bir sitesinin adresini yazmanıza gerek yok. Gizli modda kullanıcıların daha fazla gizlilik istediğini göz önünde bulundurarak herhangi bir HTTP siteyi ziyaret ederken uyaracak. Şirket kısaca internette şifrelenmemiş herhangi bir şey istemiyor ve bunu ürünlerine uygulamaya devam ediyor.