Google, Güneş Enerjili Drone Araştırmalarına Son Verdi

Son zamanlarda Google’ın gelişmemiş ülkeler için internet servisi vereceği güneş enerjili drone projesinden hiç haber çıkmıyordu.

Ne yazık ki Google’ın bu konuda neden çok konuşmadığını bugün anlamış bulunmaktayız. Alphabet’ten bir basın sözcüsü yaptığı açıklamada X bölümünün 2015 yılında Titan projesini rafa kaldırdığını açıkladı. Bu son derece ilginç çünkü Titan projesi 2015 yılında X çatısı altına alınmıştı. Dronelar bir kenara atıldı ancak proje değil.

Projede insansız hava araçları yerine daha önce duyduğumuz Project Loon hava balon sistemi kullanılacak. Yüksek irtifada seyredecek olan bu balonlar çok daha ümit verici. Titan projesinde çalışanlar ise diğer Alphabet girişimlerinin yüksek irtifalı uçuş bölümlerinde yer aldı. Bunların en önemlileri Project Loon ve Project Wing.

2015 yılında bir Titan insansız hava aracı çakılmıştı. Bununla beraber düşük bütçe ve 5G’lik veriyi sağlama oldukça zorlu şeylerden bir tanesiydi. Diğer taraftan Project Loon’da kullanılacak olan balonlar, dronelara göre çok çok daha uzun süre havada kalabilir. Ayrıca bu balonlar çok daha ucuz.