Google, günde 18 milyon sahte Covid-19 e-postası siliyor!

Google Meet için Gmail entegrasyonu başta olmak üzere birçok yeni özellik duyuruldu. COVID-19 salgını nedeniyle video konferans uygulamalarına artan talep karşısında şirket kullanıcı deneyimlerini iyileştirecek yeni adımlar attı.

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Google Meet’e Gmail entegrasyonu ve yeni özellikler geliyor!

Google Nisan ayı başında Hangouts Meet hizmetini Google Meet olarak yeniden isimlendirmişti. COVID-19 salgını ardından video konferans uygulamalarının kullanımlarında ciddi bir artış gördük. Google Meet uygulamasının kullanımındaki 25 kat artışla birlikte şirket diğer benzer hizmetlerle daha iyi rekabet etmek için uygulama deneyimini güçlendirici özellikler duyurdu. Arama motoru devi şirket, Meet’in kurumsal ve eğitim amaçlı kullanımlar için gelen özellikleri hakkında açıklamalar yaptı. Şirket, duyurduğu bu özellikleri uzun vadeli geliştirme planlarında olmasına rağmen artan talep nedeniyle planlanandan önce kullanıma alacaklarını açıkladı. Google G Suite genel müdürü ve başkan yardımcısı Javier Soltero Routers haber ajansına verdiği röportajda servis için “Günlük kullanıcı sayısı Ocak ayından bu yana diğer tüm Google hizmetlerinden daha hızlı artıyor.” dedi.

Google Meet’e gelen ve kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen en önemli yenilik Gmail entegrasyonu. Henüz hakkında çok fazla detay bilmediğimiz Gmail entegrasyonuna ek olarak rakibi Zoom’a benzer bir özellik olan 16 kişilik görüşmeye izin veren tasarımı kullanıcılara sunacak. Soltero açıklamasında Google Meet’e düşük ışıkta video kalitesi ve arka plan görüntüsünün iyileştirilmesi gibi iyileştirmelerin de geleceğini sözlerine ekledi. Google Meet son olarak tarayıcı üzerinden sadece bir sekmenin ekran paylaşımının yapılabilmesi gibi ek özelliklere de sahip olacak. Bu da kullanıcılar için daha fazla gizlilik imkanı sunacağa benziyor.

Servisin en büyük rakiplerinden olan Zoom’un kullanımında büyük bir artış görülmüştü ancak ortaya çıkan güvenlik ve gizlilik sorunları ile birlikte uygulama kullanıcılardan büyük bir tepki gördü. Google geçtiğimiz günlerde gizlilik endişesi ile Zoom uygulamasının şirket içi bilgisayarlarda kullanımını yasaklamıştı. Google Meet için eklenen tüm bu özellikler hiç şüphesiz hizmetin benimsenmesini artırmanın bir yolu olacağa benziyor.