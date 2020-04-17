Google, günde 18 milyon sahte Covid-19 e-postası siliyor!
Google, Corona virüse karşı mücadele etmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamaya göre, Covid-19 içerikli dolandırıcı e-postaları engelliyor.
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Google günde yaklaşık 18 milyon e-posta siliyor!
Google, Corona virüs konusunda sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Firma insanların hayatını kolaylaştıracak hamlelerini sürdürüyor. Daha önceden Apple ile virüs takip uygulaması anlaşmasına giderek sağlık kuruluşlarına yardımcı olma kararı alan firma, geçtiğimiz günler de işinden olan gazeteciler için yardım fon açmıştı. Şimdi ise Google, Covid-19 içerikli dolandırıcı e-postaların kullanıcılara ulaşmaması için mücadele veriyor. Firma kullanıcılarının yanlış kişiler tarafından dolandırılmaması için, gönde yaklaşık 18 milyon adet bu tarz e-posta engellediğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca salgın döneminde bu tarz e-postalarda %667′lik bir artış gözlemlendiğini belirtti.
Dolandırıcılar, kullanıcıları Dünya Sağlık Örgütü tarafında yazılmış olduğu iddia edilen e-postalar ile dolandırarak, kişilerin kart bilgileri başta olmak üzere pek çok önemli detaylarına ulaşabiliyorlar. Bu sebepten dolaydır ki Google neredeyse 1.5 milyar kişinin kullandığını söylediği Gmail platformunu koruma yoluna girişmiş. Tabi dolandırıcılar bu yolu izlerken yukarıda belirttiğimiz gibi sadece Dünya Sağlık Örgütü‘nün adını kullanmıyorlar. Amerika Bulaşıcı Hastalıkla Mücadele birimlerinin isimleri de dolandırıcılar tarafından kullanılmakta. Hatta ve hatta Başkan Donald Trump adına gelmiş sahte e-postalar bile oluşturulmakta. O yüzden kaynağına güvenmediğiniz mailleri açmamanız önemle rica olunur. Bu sayede dolandırıcıları kendinizden uzak tutabilirsiniz.
Google Meet hizmetine Gmail entegrasyonu ve yeni özellikler geliyor!
Google Meet için Gmail entegrasyonu başta olmak üzere birçok yeni özellik duyuruldu. COVID-19 salgını nedeniyle video konferans uygulamalarına artan talep karşısında şirket kullanıcı deneyimlerini iyileştirecek yeni adımlar attı.
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Google Meet’e Gmail entegrasyonu ve yeni özellikler geliyor!
Google Nisan ayı başında Hangouts Meet hizmetini Google Meet olarak yeniden isimlendirmişti. COVID-19 salgını ardından video konferans uygulamalarının kullanımlarında ciddi bir artış gördük. Google Meet uygulamasının kullanımındaki 25 kat artışla birlikte şirket diğer benzer hizmetlerle daha iyi rekabet etmek için uygulama deneyimini güçlendirici özellikler duyurdu. Arama motoru devi şirket, Meet’in kurumsal ve eğitim amaçlı kullanımlar için gelen özellikleri hakkında açıklamalar yaptı. Şirket, duyurduğu bu özellikleri uzun vadeli geliştirme planlarında olmasına rağmen artan talep nedeniyle planlanandan önce kullanıma alacaklarını açıkladı. Google G Suite genel müdürü ve başkan yardımcısı Javier Soltero Routers haber ajansına verdiği röportajda servis için “Günlük kullanıcı sayısı Ocak ayından bu yana diğer tüm Google hizmetlerinden daha hızlı artıyor.” dedi.
Google Meet’e gelen ve kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen en önemli yenilik Gmail entegrasyonu. Henüz hakkında çok fazla detay bilmediğimiz Gmail entegrasyonuna ek olarak rakibi Zoom’a benzer bir özellik olan 16 kişilik görüşmeye izin veren tasarımı kullanıcılara sunacak. Soltero açıklamasında Google Meet’e düşük ışıkta video kalitesi ve arka plan görüntüsünün iyileştirilmesi gibi iyileştirmelerin de geleceğini sözlerine ekledi. Google Meet son olarak tarayıcı üzerinden sadece bir sekmenin ekran paylaşımının yapılabilmesi gibi ek özelliklere de sahip olacak. Bu da kullanıcılar için daha fazla gizlilik imkanı sunacağa benziyor.
Servisin en büyük rakiplerinden olan Zoom’un kullanımında büyük bir artış görülmüştü ancak ortaya çıkan güvenlik ve gizlilik sorunları ile birlikte uygulama kullanıcılardan büyük bir tepki gördü. Google geçtiğimiz günlerde gizlilik endişesi ile Zoom uygulamasının şirket içi bilgisayarlarda kullanımını yasaklamıştı. Google Meet için eklenen tüm bu özellikler hiç şüphesiz hizmetin benimsenmesini artırmanın bir yolu olacağa benziyor.
Google, gazetecilere yardım fonu oluşturuyor!
Google, Corona virüs konusunda gazetecilere yardım etme kararı aldı. Firma, işinden ayrılan veya zorunlu ücretsiz izne çıkartılan gazeteciler için yardım fonu oluşturuyor.
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Salgın nedeniyle gelirinden olan gazeteciler için destek.
Corona virüs dünyayı etkilemeye devam ediyor. Salgın hastalık nedeniyle 2 milyondan fazla insana bulaşan virüs, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. İnsanların sokağa çıkma yasakları ile karşılaştığı şu günler de bir kesim evinden çalışabilmekte. Ancak bir kesim topluluk ise işlerinden olmakta veya ücretsiz izine tabi tutulmak zorunda ne yazık ki. İşte bu durumdan yerel gazeteciler de etkilendi. Tam olarak evden çalışmaları mümkün olmayan çoğu yerel gazeteci dünya genelince ya işten atıldı ya da zorla ücretsiz izine çıkartıldı. Parasızlık gibi önemli bir konuyla baş başa kalan bu insanlar için Google‘ın bir planı var. Şöyle ki Google, Corona virüsü sebebiyle işinden etkilenen ve maddi zorluklara giren gazeteciler için bir yardım fonu oluşturmaya karar verdi. Kendi blog sayfasından bu gelişmeyi duyuran Google, tüm dünya genelinden başvuru alabileceklerini ve tam 1 milyon dolar gibi yüksek bir meblağı bu yardım kampanyası için ayırdığını bildirdi.
Google‘ın başlattığı bu yardımdan yararlanmak için gazetecilerin başvuru yapması gerekiyor. Başvuru için de Google tarafından hazırlanan bu formun eksiksiz doldurulması gerekiyor. Firma burada başvuru yapacak gazetecilerden sorulara şeffaflıkla yanıt vermelerini istemekte. Yardım başvuruları için son gün 29 Nisan 2020 olarak belirlenmiş. Salgın hastalık nedeniyle yaşanan şu zor günlerde Google‘ın yaptığı bu hareket oldukça önemli ve olumlu karşılandı. Tabi bu uygulamadan sadece bireysel anlamda gazeteciler yararlanmıyor. Bu dönemde işleri yolunda gitmeyen basın yayın şirketlerinin de başvuru yapabileceği duyuruldu. Bakalım ilerleyen günler bize başka firmalardan gelen yardımları gösterecek mi.
Google Play “Çocuk” sekmesi ile öğretmen onaylı uygulamalar geliyor
Google Play Store uygulama mağazasına getirilecek yeni “Çocuk” sekmesi ile firmanın eğitimci onaylı olarak adlandırdığı çocuk kullanıcılara özel uygulamalar listelenecek.
Teknoloji devi Google, “Çocuk” sekmesi içinde kalite standartlarını karşılayan ve öğretmenler tarafından yüksek puan alan uygulamalar olacağını söylüyor. Ayrıca öğretmen onaylı her uygulamanın yaş uygunluğu, çocuklara ne öğretmeyi amaçladığı ve öğretmenlerin onay sebebi bilgiside uygulama açıklamasında bulunacak.
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Google, söz konusu özelliği önümüzdeki yıl kullanıma almayı planladığını açıkladı. Fakat içinde bulunduğumuz salgın koşulları içerisinde çocukların ekran karşısında oldukça fazla vakit geçirmesi sebebiyle özelliğin kullanıma sunulacağı tarihi geri çekmeyi tercih etmiş. Google, açıklamasında okulları tatil olan çocukların evde ailelerine düşen sorumluluklarını paylaşmak amacında olduğunu belirtiyor. Yeni sekmenin planlanandan erken kullanıma sunulması sebebiyle bazı uygulamaların eksik olduğu fakat mümkün olduğunca çabuk şekilde uygulamaların incelemeye alındığı da açıklandı.
Yeni “Çocuk” sekmesi birkaç gün içinde A.B.D’de kullanıma sunulacak. Özelliğin Google Play Store üzerinde global ölçekte kullanıma sunulması konusunda ise önümüzdeki aya işaret ediliyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!