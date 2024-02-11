Google Türkiye yepyeni Google Gemini yapay zekasının görüntü oluşturma yeteneklerini göstermek için çok ilginç bir yol seçti. Cennet ülkemizin çiğ köfte, baklava, simit gibi kültürel değerleri yepyeni bir İstanbul oluşturmak için kullanıldı. Google Gemini baklavadan İstanbul çizdi.

Google Türkiye Paylaşımı Olay Oldu, İşte Google Gemini ile Oluşturulan “Baklavadan İstanbul”

Google, yapay zeka sohbet robotu Bard’ı “Google Gemini“ olarak yeniden adlandırdı. Bu isim değişikliği, Bard’ın yeteneklerinde ve tanıtım süreçlerinde de bir dizi değişikliğe yol açtı. Google Türkiye ofisinden yapılan bir tanıtım paylaşımıyla birlikte Gemini’nin yetenekleri de gözler önüne serildi. Yapılan paylaşımda, Gemini’nin eşsiz yeteneklerine odaklanıldı.

Google Türkiye, Gemini’den İstanbul’u tamamen baklavadan, simitten, çiğ köfteden ve pamuk şekerden oluşan görsellerle birleştirmesini istedi. Bu istek, yapay zekanın yaratıcılığını ve esnekliğini sergilemek için yapılan önemli bir istek.

Gemini’nin, İstanbul’u temsil eden bu yiyeceklerle ilgili isteklere verdiği cevaplar oldukça dikkat çekiciydi. İşte Gemini’nin Google Türkiye cephesinin “Her şeyin baklavadan yapıldığı bir İstanbul“ gibi istekler için oluşturduğu o ilginç görüntüler:

Bu adım, Google’ın yapay zeka teknolojisini sadece bir araç olarak değil, aynı zamanda sanat ve yaratıcılık alanında da bir kaynak olarak görmesini sağladı. Google Gemini İstanbul görselleri yapay zekanın insanların hayal gücünü ve yaratıcılığını nasıl genişletebileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

Google, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sadece bilgi işlem değil, aynı zamanda eğlence ve sanat alanlarında da ilerlemeyi hedefliyor. Bu tür tanıtımlar, yapay zekanın günlük yaşamın bir parçası haline gelmesiyle birlikte teknolojinin insan deneyimlerini nasıl zenginleştirebileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Google’ın yapay zeka sohbet robotu Bard’ı Google Gemini olarak yeniden adlandırması ve Google Türkiye ofisinin onun yaratıcı yeteneklerini sergilemesi, yapay zeka alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu adım, teknolojinin insanların hayatına daha derin ve özgün bir şekilde entegre olmasını sağlayacak yenilikçi uygulamaların habercisi olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Gemini İstanbul görselleri nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!