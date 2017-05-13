Google’ın Yeni İşletim Sistemi Fuchsia’nın Kullanıcı Arayüzü Ortaya Çıktı

Google’ın bir süredir Fuchsia adını verdiği bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını biliyorduk ve şimdi de bu işletim sistemine dair görsellere sahibiz.

Google’ın yeni işletim sistemi Android ya da Chrome OS gibi Linux tabanlı değil. Sistem şirketin kendi geliştirdiği Magenta isimli kernel tabanlı. Görünen o ki ilk olarak geçen yıl Ağustos ayında adı duyulan Fuchsia’nın geçmişi daha eskiye dayanıyormuş.

İşletim sisteminin ilk dönemlerine ait kullanıcı arayüzü paylaşıldı. Bu görsellere göre yeni işletim sistemi şirketin son zamanlarda kullandığı bilgi kartı tabanlı tasarım dilini kullanıyor. Arayüzün adı Armadillo olarak geçiyor. Tanımında ise varsayılan Fuchsia kullanıcı arayüzü bilgisi yer alıyor.

Google’ın Flutter isimli yazılım geliştirme kiti ile Android, iOS ve görünen o ki Fuchsia’ya uygulama geliştirmek mümkün olacak. Bütün bunlarla beraber yakın zamanda Android bir cihazda Armadillo kullanmak mümkün olabilir gibi gözüküyor.

Paylaşılan görsellere göre Fuchsia akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir işletim sistemi. Farklı uygulamalar kart tabanlı tasarım ile görülebiliyor. Belki şirketin bu sene düzenleyeceği I/O geliştirici konferansında daha detaylı bilgiye ulaşabiliriz.