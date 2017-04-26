Google Fotoğraflar uygulamasının iOS versiyonuna uzun zamandır beklenen fotoğrafları televizyonda göstermeye yarayan AirPlay desteği geldi.

AirPlay desteği ile beraber Google Fotoğraflar uygulamasını kullanan kullanıcılar uygulama içerisinde yer alan fotoğraflarını televizyonda görüntüleyebilecek. Bu sayede kullanıcılar fotoğraflarını indirmeden televizyonda gösterebilecek.

Çok önemli bir güncelleme olmasa bile bu gibi çapraz platform özellikleri kullanıcılar için beklenen gelişmeler. Google’ın en çok kullanılan uygulamalarından birisi olan Fotoğraflar aynı zamanda Motion Stills özelliği ile LivePhotos görüntülerinin bir çok şekilde kullanılmasını sağlıyor.