Yeni nesil Vertiv™ SmartAisle™, enerji verimliliği ve izleme kabiliyetleri sayesinde, veri merkezi işletmelerine daha az enerjiyle daha verimli çalışma imkânı sunuyor. Bu sayede, hem çevresel etkiyi azaltıyor hem de işletme giderlerinden tasarruf sağlıyor.

İstanbul, Türkiye [Mayıs 20, 2025] – Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, 180 kW’a kadar olan edge uygulamaları için özel olarak tasarlanan Vertiv™ SmartAisle™ çözümüne önemli bir güncelleme getirdiğini duyurdu.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) genelinde kullanıma sunulan bu tam entegre ve ön tasarımlı sistem, güç, soğutma, kabinet yapıları ile gelişmiş yönetim ve izleme yeteneklerini tek bir çözümde birleştirerek edge kurulumlarını hem sadeleştirmeyi hem de hızlandırmayı hedefliyor. Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi (EED) ile uyumlu olan sistem, yüksek enerji verimliliği sağlarken, güç kullanım etkinliği (PUE) izleme özelliği sayesinde işletmelerin hem operasyonlarını etkin şekilde takip etmelerine hem de sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hareket etmelerine olanak tanıyor.

Vertiv EMEA Bölgesi BT Sistemleri İş Birimi Kıdemli Direktörü Giuseppe Leto, geliştirilen çözümle ilgili olarak şunları söyledi: “Yeni nesil Vertiv™ SmartAisle™, etkili ve verimli edge kurulumlarında oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu sistemi, işletmelerin BT operasyonlarını daha hızlı, daha kolay ve daha düşük maliyetle ölçeklendirebilmeleri için yeniden tasarladık. Ön tasarımlı yapısı, çok sayıda ekipmanın ayrı ayrı planlanması ve karmaşık lojistik süreçleri gibi geleneksel zorlukları ortadan kaldırıyor. Bunun yerine, müşterilerimize güvenilir, uçtan uca entegre bir çözüm sunuyoruz. Ayrıca sistem, veri merkezi operatörlerinin Avrupa Birliği’nin güncel enerji verimliliği yönetmeliklerine uygun olarak enerji tüketimini anlık izlemelerine de olanak tanıyor.”

Sisteme entegre edilen Vertiv™ RDU501 akıllı altyapı yönetim cihazı, veri merkezi operatörlerinin sistemin tüm operasyonlarını 7/24 gerçek zamanlı olarak izlemesini ve kontrol etmesini sağlıyor. Bu cihaz, tüm altyapıyı tek bir noktadan yönetmeye imkân tanıyan kapsamlı ve kullanıcı dostu bir izleme ve yönetim platformu sunuyor.

Ayrıca, Vertiv’in ön tasarımlı ve akıllı edge çözümlerine dayalı yaklaşımı, kurumların planlama, tasarım ve saha hazırlık süreçlerini yüzde 80’e kadar kısaltmalarına, aynı zamanda geleneksel betonarme çözümlere kıyasla kurulum maliyetlerini yüzde 30’a kadar düşürmelerine yardımcı oluyor. Tüm bileşenlerin entegre şekilde sunulması ise, sektör ortalamalarına göre yüzde 20’ye varan daha yüksek enerji verimliliği sağlıyor.

Vertiv SmartAisle, Vertiv’in hızla büyüyen esnek ve tamamen ön tasarımlı modüler çözümler portföyünün bir parçası olarak öne çıkıyor. Sistem, standart olarak dört farklı referans tasarım seçeneğiyle sunuluyor ve 180 kW’a kadar BT yüküne uyum sağlayacak şekilde kolayca ölçeklendirilebiliyor. Ayrıca, hem güç hem de soğutma altyapısında N+1 yedeklilik özelliğiyle yüksek güvenilirlik sunuyor.

Başlıca özellikler ve avantajlar:

Enerji tüketimi ve kapasite yönetimi için 7/24 gelişmiş izleme

Her sunucu kabini için altı sensörle hassas çevresel izleme

Yüksek verimli, modüler kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemleri

Güç dağıtımı için güç baraları veya zemin montajlı PDU’lar

Rack tipi PDU’lar (rPDU) ile entegre güç izleme

Yüzde 20 ila yüzde 100 arasında modülasyon kapasitesine sahip uyarlanabilir direkt genleşmeli (DX) soğutma sistemi

Soğuk koridor izolasyonu sayesinde artırılmış termal verimlilik

Elektronik kapı kolları (e-handle) ve IP kameralar ile gelişmiş fiziksel güvenlik

Birden fazla uç lokasyonda standartlaştırılmış kurulum sağlayan ölçeklenebilir mimari

Vertiv SmartAisle hakkında daha fazla bilgi için blog yazısını okuyabilir ve Vertiv.com ’u ziyaret edebilirsiniz.

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Vertiv Hakkında

Vertiv (NYSE: VRT) müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını, iş gereksinimleriyle birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analitik ve devam eden hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzanan bir güç, soğutma ve BT altyapısı çözümleri ve hizmetleri portföyüyle günümüzün veri merkezlerinin, iletişim ağlarının ve ticari ve endüstriyel tesislerinin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Genel merkezi ABD’de Ohio Westerville’de bulunan Vertiv, 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haberler ve içerik için Vertiv.com ’u ziyaret edebilirsiniz.

İleriye Dönük İfadeler

Bu metin, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27. Bölümü ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu ifadeler sadece bir tahmindir. Fiili olaylar veya sonuçlar, burada belirtilen ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olabilir. Okuyucular, bunların ve vertiv ve operasyonlarıyla ilgili en son Yıllık Rapfor ve Form 10-Q ile ilgili müteakip Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv7in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalara yönlendirilir, Vertiv’in yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanlarını güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur ve bunlara yönelik herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.