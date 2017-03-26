Google Fotoğraf Merkezli Sosyal Paylaşım Uygulaması Üzerinde Çalışıyor

Google geçen sene girişimlere destek verme amaçlı Area 120 programını başlatmıştı ve bu program ilk meyvelerini vermeye başladı.

Google bu program kapsamında küçük gruplar ile bilgisayar görüşü teknolojisini kullanarak resimlerin birlikte düzenlenmesini olanak sağlayan bir sosyal uygulama geliştiriyor. Bu uygulama Snapchat tarzı filtreler içerecek ancak Fotoğraflar uygulamasının görsel düzenleme araçlarına sahip olacak.

Uygulama üzerinden kullanıcılar resim paylaşabilecek, gruplar oluşturabilecek ve bu grupların paylaşılan resimler üzerinde ortak çalışma yapılmasını sağlayacak. Resimlere filtreler kullanıcılar tarafından uygulanabilecek ancak bu konuda yapay zekadan da yardım alınabilecek. Yapay zeka kolay arama yapabilmek için bütün fotoğrafları etiketleyecek ve organize edecek.

Uygulama muhtemelen Fotoğraflar uygulamasını geliştiren ekibin ürünü olarak çıkacak. Bu bölüm daha önce PhotoScan uygulamasını çıkarmıştı. Bu uygulama oldukça kullanışlı ve çok tercih ediliyor.