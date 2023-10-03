Pixel 8 ailesi beklerken bugün 9to5google.com’un raporuna göre, yeni bir Google katlanabilir telefonu geçici olarak ‘Comet’ olarak adlandırılmış görünüyor. Google Pixel Buds uygulamasının en son güncellemesine göre, bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan Pixel telefon serisi için hazırlıklar devam ediyor. Bu seri, Shiba ve Husky kod adlı Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini içeriyor. Bunun yanı sıra, “Comet” adı verilen başka bir cihazın da bulunduğu biliniyor.

Ancak Comet’in Pixel 8 serisinin bir parçası olması pek olası görünmüyor, çünkü bu model, geleneksel olarak köpek türü kod adlarını kullanmıyor. Örneğin, Pixel Fold’un kod adı başlangıçta ‘Passport’ iken daha sonra ‘Felix’ olarak yeniden adlandırıldı, bu da Pixel 7 serisine uyum sağlamak için yapılmış bir değişiklikti.

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Ayrıca, Pixel 9 serisinin sürüngenlerle ilgili kod adları kullanması bekleniyor, örneğin “Komodo” ve “Caiman”. Pixel Buds uygulamasının kodlarına göre, “Comet” Pixel Fold ile ilişkilendiriliyor ve uygulamada “katlama” olarak adlandırılıyor.

Comet’in özellikleri hakkında çok az bilgi bulunduğu için, bu kod adının geleneksel yıllık Pixel serisi modeline uymayabileceği düşünülüyor. Ancak, Comet’in Pixel Fold 2 için bir hazırlık mı yoksa Samsung’un katlanabilir telefonlarına rekabet edebilecek bir potansiyele sahip bir Pixel Flip mi olduğu hala belirsizliğini koruyor.

Sonuç olarak, Comet hakkında daha fazla ayrıntı bulunmadığı için, bu yeni katlanabilir telefonun ne zaman ve ne tür özelliklerle geleceğine dair kesin bir bilgi yok gibi görünüyor.