Google, evden çalışma modelini yıl sonuna kadar uzattı.
Google, Corona virüs nedeniyle evden çalışma modelini uzatma kararı aldı. Firma bazı çalışanlarına 2021 yılına kadar mesaiye gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.
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Google: “2021 yılına kadar evden çalışın!”
Corona virüs nedeniyle insanların evlerinde kaldığı şu günler de yeni bir çalışma metodu yaygınlaştı. Evden çalışma olarak adlandırılan bu model sayesinde, insanlar iş yerinde mesaiye gitmek yerine, evlerinde çalışarak virüsün yayılmasını engellemekte. İşte bu modeli kullanan firmalar arasında yer alan Google, görünüşe göre bazı çalışanların işe gelmelerini hala istemiyor. Edinilen bilgilere göre, Google çalışanlara, ekim ayına hatta yıl sonuna kadar evden çalışma modeline devam etmeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca Amazon, Facebook ve Google gibi firmaların ileride bu çalışma modelini “yeni normal” kapmasında değerlendirebileceği yorumlandı.
Amazon ve Facebook gibi 2021 yılına kadar mesaiye gelmeden evden çalışma modeli ile işlerini devam ettirmek isteyen firma, virüs nedeniyle kayıp yaşmak istemiyor. Sosyal mesafe kuralını da uygulamaya devam eden firma, çalışanlarından kesinlikle işe gelmelerini beklemiyor. Ancak bu durum tabi ki de işini evden yapabilecek insanlar için geçerli tahmin edebileceğiniz üzere. Firma, ofise gelmesi gereken çalışanları için haziran ve temmuz ayını işaret ederken, arttırılmış güvenlik önlemleri çerçevesinde bunun mümkün olacağı da belirtildi. Yine de firmaların temas eden potansiyel insan sayısını azaltmaya çalışması virüs ile savaşta önemli bir gelişme olarak kayda geçti.
Akıllı Telefonlar
Google yanlışlıkla müşterisine 5000 dolarlık Pixel gönderdi.
Google, bir müşterisinin yaptığı Pixel 4 siparişinde ilginç bir hata yaptı. Firma, müşterisine tek telefon yerine 5000 dolar değerinde 10 adet telefon dolu bir kutu yolladı.
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Yanlışlıkla içerisinde 10 adet Google Pixel 4 olan kutu gönderildi!
Google Pixel 4, ABD sınırları içerisinde büyük bir indirim aldı. Yaklaşık olarak 500 dolara inen fiyatından sonra Pixel 4 siparişlerinde önemli bir artış gözlemlendi. Bu artıştan kaynaklı dikkat dağınıklığından mıdır bilinmez ancak, Google ilginç bir hata yaptı. Firma bir adet siyah Pixel 4 siparişi veren müşterisine, içerisinde tamı tamına 10 adet siyah Pixel 4 olan bir kutu gönderimi yaptı. Toplam değeri 5000 dolar olan bu kutu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen müşteri soluğu Reddit isimli sosyal medya sitesinde aldı. Sosyal medya platformunda konu açan Timias55 isimli kullanıcı, başından geçenleri aktardı. Amerikan yasalarına göre teknik olarak telefonların hepsini ekstra para ödemeden alma hakkına sahip olan kullanıcı, tercihini Google müşteri hizmetlerini bilgilendirmekten yana kullanmış.
Piyango kazanmış gibi hissettiklerini ancak eşi ile oturup düşündükten sonra cihazları göndermenin daha doğru olacağı kanaatine varan çift, Google‘ı arayarak durum hakkında bilgilendirme yapmış. Google cephesinin de başta anlam veremediği olay da firma bir ara fotoğraflı kanıt dahi istemiş. Kargolama sırasında oluşan bir hatadan kaynaklanan gelişme karşısında Google iki gün sonra cihazları geri almış. Olay karşısında hala şaşkınlığını gizleyemeyen Timias55 isimli kullanıcı, her şeye rağmen verdikleri karar sonrasında vicdanen de oldukça rahatladıklarını belirtmeden geçmedi.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a kamera özellikleri ortaya çıktı!
Google fiyat performans cihazı Pixel 4a modelini yakında çıkarmaya hazırlanıyor. Çıkışına az bir süre kala özellikleri ortaya çıkmaya başlayan cihazın kamerasının yetenekleri de ortaya çıktı.
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Pixel 4a kamera özellikleri belli oldu!
Google Pixel 4a bu ay içerisinde çıkması beklenen cihazlar arasında yerini koruyor. Pixel serisinin daha uygun fiyatlı olarak lanse edilen cihazı, performans bakımından da orta üst seviye cihazlar arasında yer alıyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl çıkan Pixel 3a ile övgüleri üzerine toplayan Google ise 4a modeli ile aynı başarısını sürdürmek istiyor. Çıkışına yakın kamera özellikleri ortaya çıkan cihazın aynı zamanda çektiği bir kaç fotoğraf Twitter kullanıcısı Julio Lusson tarafından paylaşıldı. Redmi Note 7 (GCam kurulu) ile karşılaştırma yaparak kameranın performansını gözler önüne seren Julio Lusson, Pixel 4a kamerasın YouTube kanalı üzerinden de inceledi.
Fotos: #Pixel4a vs #RedmiNote7
12MP vs 48MP
Cual te gusta mas? pic.twitter.com/ULsU8pOlRo
— Julio Lusson (@julio_lusson) April 30, 2020
Kamera teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz, toplamda sadece iki kameraya sahip olacak. Bir ön, bir arka kamera olmak üzere kurulumu belirlenen cihazın ön kamerası, 8 MP Sony IMX355 sensörü ile geliyor. Arka kamera da ise, 12.2 MP değerinde Sony IMS363 sensörü bulunuyor. Arka kamera kurulumu bir önceki nesil Pixel 3a ile aynı. Aynı zamanda ön kamera kurulumu da Pixel 3 ve 3a modelleri ile aynı olarak ayarlanmış. Günümüz cihazlarının aksine tek kamera ile oldukça başarılı sonuçlar elde edebilen Google bakalım Pixel 4a ile yine övgüleri üzerine toplayabilecek mi.
Akıllı TV
Google, Stadia için Android televizyonlar üzerine çalışıyor.
Google yeni oyun yayın platformu Stadia için çalışmalarını sürdürüyor. Firma Android TV üzerinden sağlanacak yayınlar için 4K/HDR çalışmalarına başladı.
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Android TV üzerinden 4K/HDR Stadia yayını imkanı!
Google, buluttan oyun oynatma konusunda ki isteğini gösteren çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geliştirdiği Stadia ile kullanıcıların yeterli donanıma sahip olmadan da oyun oynamalarını sağlayan sistem yavaş yavaş kullanılmaya başlandı bildiğiniz üzere. Şimdilerde ise Google‘ın aklında başka bir fikir var gibi. Hali hazırda 4K monitörlerde internet üzerinden çalışabilen Stadia, artık Android tabanlı televizyonlarda da 4K/HDR desteği sunmaya hazırlanıyor. 9to5Google isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Google Android tabanlı 4K/HDR destekleyen akıllı televizyonların Stadia ile tam performanslı çalışmasını sağlayacak geliştirmeler üzerine çalışıyor. Android tabanlı akıllı televizyonların 4K/HDR desteği ile rakiplerine de mesaj vermek isteyen firma, görünüşe göre yakın zamanda bu özelliği de duyuracak.
Bu özellikler sayesinde buluttan oyun oynama konusunda elini güçlendirmek isteyen firma, başlangıçta yaşanan sıkıntıları unutturmak istiyor. Özellikle ilk çıkış zamanı bir takım olumsuz geri dönüşler alan sistem, Nvidia Geforce Now‘ın da oldukça kuvvetli bir şekilde gelmesiyle birlikte farklılık yaratmak zorunda kalmıştı. 4K/HDR ile bu tarz bir farklılık yaratmak isteyen Google, bakalım ileri zamanlar da neler ekleyecek. Ülkemizde ne yazık ki kullanılamayan sistemin ilerleyen dönemler de uğraması bekleniyor.