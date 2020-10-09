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Google Duo, video görüşmeleri için ekran paylaşımını sunuyor
Google Duo görüntülü görüşmeleri için ekran paylaşımı resmi olarak başlatıldı. Bu nedenle, diğer kişiye telefonunuzda ne olduğunu göstermeniz gerekiyorsa başka bir uygulamayı çalıştırmanız veya başka bir hizmeti seçmeniz gerekmeyecek. Teknoloji devi, Android’in en yeni altı özelliğini vurgulayan bir gönderide ekran paylaşımını duyurdu. Android Police, özelliğin gelişini ilk olarak Google’ın tweet atmasından sonra şu açıklamayı yaptı: “Google Duo’da arkadaşlarınızla daha fazla an paylaşın. Artık fotoğraflara ve videolara birlikte göz atmak için ekran paylaşımını kullanabilir ve video görüşmesi sırasında etkinlikler planlayabilirsiniz. ”
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Google Duo ekran paylaşımı nasıl çalışıyor?
Şirket bu tweet’i hızla sildi, ancak ilk yinelemesini sonlandırdıktan birkaç yıl sonra, eylül ayı sonlarında Android cihazlar için özelliği sunmaya başladı. Google Duo ileEkranınızı paylaşmak, bir aramanın ortasındaki alt menüdeki taşma düğmesine dokunup Ekran Paylaşımı‘nı seçmek kadar basit. Paylaşan sizseniz, ekranınızda potansiyel olarak hassas bilgileri ifşa etme konusunda bir uyarı görürsünüz. Paylaşım başladığında diğer kişiyi ekranda görmezsiniz ve hala bir aramada olduğunuzun ve özelliğin etkin olduğunun tek göstergesi, durum çubuğunuzdaki bir simge veya “Devam eden ekran paylaşımı” yazan bir bildirimdir. ” Testlerimize göre, bu özellik henüz tüm cihazlarda mevcut görünmüyor, ancak gelecekte daha fazla Android telefona ulaşabilir.
Ayrıca Google, telefon uygulamasının artık daha fazla cihazla uyumlu olduğunu duyurdu. Önceden Pixel’e özel olan uygulama, bu yılın başlarında daha fazla Android markasına ve modeline yönelmeye başladı. Artık Android 9 veya sonraki sürümleri çalıştıran çoğu cihazda kullanılabildiğine göre, işletmelerin siz yanıtlamadan önce neden aradığını size bildirme yeteneği de dahil olmak üzere anti-spam özelliklerinden daha fazla kişi yararlanabilir.
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Netflix, şimdi de “Cuties” filmi yüzünden cezai suçlama aldı
Netflix, son zamanlarda Cuties adlı tartışmalı filmi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Şimdi, şirket filmle ilgili olarak suç duyurusuyla karşı karşıya. Teksas, Tyler County’deki büyük bir jüri Netflix’i suçladı. “Şirket bilerek, görsel malzemenin oluşturulduğu sırada 18 yaşından küçük, kısmen giyinmiş bir çocuğun cinsel organlarının veya kasık bölgesinin açık saçık sergisini tasvir eden görsel malzemeyi kullandı. Bu da cinselliğe olan ilgiye hitap ediyor. iddianameye göre filmin hiçbir ciddi, edebi, sanatsal, politik veya bilimsel değeri yok.” Suçlama bir eyalet suçu. Heüz bir duruşma tarihi belirlenmedi. Şirketin eş CEO’ları Reed Hastings ve Ted Sarandos iddianamede isimlendirildi.
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Netflix, suçlamalara karşı ne cevap verdi?
Netflix, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Cuties, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir yorumdur” dedi. “Bu suçlama haksız ve biz filmin yanındayız.” Fransız filmi, Netflix’e göre “özgür ruhlu bir dans ekibine hayran kaldığında muhafazakar ailesinin geleneklerine isyan etmeye başlayan” 11 yaşındaki Müslüman bir kızı konu alıyor.
Cuties 9 Eylül’de yayına başlamadan önce bile, platform genç kızları cinselleştirdiği iddia edilen bir tanıtım afişi yüzünden geri tepti. Şirket, “uygunsuz” görüntüler için özür diledi ve filmin temsilcisi olmadığını söyledi. Bu arada Türkiye, Netflix’e ülkedeki Cuties’e erişimi engelleme talimatı verdi. Cuties, Ocak ayında galasını yaptığı Sundance Film Festivali‘nde bir ödül kazandı. Filmin yönetmeni Maïmouna Doucouré geçen ay Deadline’a, “filmi görmemiş kişilerden, aslında çocukların aşırı cinselleşmesinden özür dileyen bir film yaptığımı düşünen kişilerden” karakterine saldırılar aldığını söyledi. Ayrıca ölüm tehditleri aldığını iddia ediyor.
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YouTube Premium aboneler öncelikli hale geliyor
YouTube‘u yakın zamanda kullandıysanız,platformun kullanıcıları Premium Aboneler kategorisine sokmak için teşvik ettiğini biliyorsunuzdur. Şimdi, Google, Premium kullanıcıların hala geliştirilmekte olan deneysel özellikleri (Android Central üzerinden) denemelerine izin vererek başka bir teşvik politikası uyguluyor. Eylül ortasına kadar, bu testler tüm YouTube kullanıcılarına rastgele sunuldu.
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YouTube, geçmişte resim içinde resim gibi gelecek özellikleri rastgele kullanıcılar ve beta uygulama test edicilere paylaşmıştı. Muhtemelen bazı şeyleri bu şekilde test etmeye devam edecek, ancak şimdi Labs programı oyuncaklarını Premimum aboneler için saklıyor gibi görünüyor. Youtube Premium aboneler, üç yeni özellikten yararlanabiliyor. İOS’ta bir tane yalnızca videoları doğrudan ana ekrandan izlemenize ve aramanıza izin verirken, diğeri videoları sesinizi kullanarak aramanıza izin veriyor ve sonuncusu yeni dillerde konuya göre filtreleme yapmanıza yardımcı oluyor: İspanyolca, Fransızca veya Portekizce. Hepsinin zaman sınırlı erişimi mevcut.
YouTube Premium aboneler kategorisi ; reklamsız görüntüleme, YouTube Müzik, arka planda oynatma ve diğer özellikler içeriyor. Labs programı muhtemelen abone olan birini cezbetmek için yeterli değildir, ancak sadık kullanıcılar için güzel bir avantaj olabilir. Bir aylık ücretsiz denemenin ardından, YouTube Premium aylık 11,99 ABD doları. Aylık ekstra 6 $ karşılığında Premium aboneliğinize beş adede kadar aile üyesi ekleyebilirsiniz.
Aylık 17,99 ABD doları, özellikle büyük bir aileniz varsa en iyi fırsattır. YouTube Premium’u kullanabilmek için aile üyelerinin en az 13 yaşında olması gerekir.
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Facebook, yeni Duygusal Sağlık Kaynak Merkezi’ni duyurdu
Küresel bir pandemi kendi başına yeterince zor değilmiş gibi, COVID-19 kapılarını dünya çapında ruh sağlığı sorunlarına açtı. Küresel ruh sağlığı sorunlarının artmasıyla birlikte tıp uzmanları, farkındalığı artırmak ve ihtiyacı olanlara yardımcı kaynaklar sağlamak için sosyal medya platformlarıyla birlikte çalışıyor. Bu yüzden Facebook, Dünya Ruh Sağlığı Günü için tam zamanında yeni Duygusal Sağlık Kaynak Merkezinin lansmanını duyurdu.
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Facebook duygusal sağlık merkezi ne gibi etkiler yaratır?
Şirket, yeni merkeziyle ilgili; “Finansal stresle başa çıkma, ebeveynlik desteği, kayıp ve kederle başa çıkma, yönetme dahil olmak üzere ruh sağlığı desteğinin kritik alanlarına yatırım yapmak için dünyanın dört bir yanındaki önde gelen yetkililerle – NAMI, Kids Help Phone ve It’s OK to Talk gibi – birlikte çalışıyoruz. Bugün, önde gelen uzmanlardan ipuçları ve bilgiler içeren, Facebook uygulamasında merkezi bir kaynak merkezi olan Duygusal Sağlık’ı tanıtıyoruz. ” dedi. Bu özellik, insanların ruh sağlığı sorunları ile mücadele ederken ihtiyaç duydukları uzman desteğine bağlanmalarını kolaylaştırıyor. Facebook, zorlu zamanlarda gerçek değer sağlayan bir alan yaratmak için akıl sağlığı uzmanlarıyla işbirliği yaptı. Birlikte, mevcut ihtiyaçlar hakkında daha fazla şey öğrenirken, sağlanan bilgi ve kaynakları genişletmeye devam edecekler.
Yeni Duygusal Sağlık kaynaklarına ek olarak, Facebook artık sosyal medyanın zihinsel sağlığımızı nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için araştırmalara yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Facebook, “yalnızlık, sosyal bağlantı, teknoloji ve hepsinin nasıl kesiştiğine dair kolektif anlayışı geliştirmek için” Aspen Enstitüsü ile ortaklık kurdu. Birlikte, bulgularının ilk sonucu olarak “Yalnızlık Dersleri” adlı raporu yayınladılar. Facebook, ruh sağlığı uzmanlarıyla çalışmaya ve kimlik tespiti amacıyla araştırma yapmaya devam edecek.
Pek çok insan, sosyal medyayı artan ruh sağlığı sorunlarının ana itici gücü olarak görüyor, ancak uzun mesafeli insan bağlantısı ve çevrimiçi topluluklar gibi faydaları ile bunun tersini kolayca tartışabiliriz. Artıları ve eksileri değerlendirebiliriz, ancak gerçek şu ki Facebook yakın zamanda hiçbir yere gitmiyor. En azından şirketin bu kritik sorunlarla doğrudan yüzleştiğini görerek rahatlayabiliriz.