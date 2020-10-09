Google Duo, video görüşmeleri için ekran paylaşımını sunuyor

Google Duo görüntülü görüşmeleri için ekran paylaşımı resmi olarak başlatıldı. Bu nedenle, diğer kişiye telefonunuzda ne olduğunu göstermeniz gerekiyorsa başka bir uygulamayı çalıştırmanız veya başka bir hizmeti seçmeniz gerekmeyecek. Teknoloji devi, Android’in en yeni altı özelliğini vurgulayan bir gönderide ekran paylaşımını duyurdu. Android Police, özelliğin gelişini ilk olarak Google’ın tweet atmasından sonra şu açıklamayı yaptı: “Google Duo’da arkadaşlarınızla daha fazla an paylaşın. Artık fotoğraflara ve videolara birlikte göz atmak için ekran paylaşımını kullanabilir ve video görüşmesi sırasında etkinlikler planlayabilirsiniz. ”

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Google Duo ekran paylaşımı nasıl çalışıyor?

Şirket bu tweet’i hızla sildi, ancak ilk yinelemesini sonlandırdıktan birkaç yıl sonra, eylül ayı sonlarında Android cihazlar için özelliği sunmaya başladı. Google Duo ileEkranınızı paylaşmak, bir aramanın ortasındaki alt menüdeki taşma düğmesine dokunup Ekran Paylaşımı‘nı seçmek kadar basit. Paylaşan sizseniz, ekranınızda potansiyel olarak hassas bilgileri ifşa etme konusunda bir uyarı görürsünüz. Paylaşım başladığında diğer kişiyi ekranda görmezsiniz ve hala bir aramada olduğunuzun ve özelliğin etkin olduğunun tek göstergesi, durum çubuğunuzdaki bir simge veya “Devam eden ekran paylaşımı” yazan bir bildirimdir. ” Testlerimize göre, bu özellik henüz tüm cihazlarda mevcut görünmüyor, ancak gelecekte daha fazla Android telefona ulaşabilir.

Ayrıca Google, telefon uygulamasının artık daha fazla cihazla uyumlu olduğunu duyurdu. Önceden Pixel’e özel olan uygulama, bu yılın başlarında daha fazla Android markasına ve modeline yönelmeye başladı. Artık Android 9 veya sonraki sürümleri çalıştıran çoğu cihazda kullanılabildiğine göre, işletmelerin siz yanıtlamadan önce neden aradığını size bildirme yeteneği de dahil olmak üzere anti-spam özelliklerinden daha fazla kişi yararlanabilir.