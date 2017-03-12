Profesyonel sektöre yönelik olan Cloud Next konferansında Google, Drive servisine profesyonel kullanıma yönelik bazı yenilikler duyurdu.

Google’ın duyurduğu özelliklerin en başında Team Drives geliyor. Team Drives ile beraber çalışanlar paylaşılan klasörlere kendi dosyalarını yükleyebiliyorlar. Bu şimdi de mevcut olan bir özellik ancak Team Drives ile beraber dosyaların paylaşım izinleri ve sahipliği çok daha basit bir şekilde düzenlenebiliyor.

Team Drives ile beraber dosyalara ve klasörlere ortak sahiplik özelliği de getirildi. Daha önce klasörü açan kullanıcı ayrıldığında açmış doluğu klasör siliniyordu ancak klasör ve dosyalara gelen ortak sahiplik ile bu durum ortadan kalkacak. Vault özelliği de daha geliştirildi. Artık bu özellik sayesinde Drive’da yer alan verilerin yönetilmesi daha kolay olacak.

Profesyonel kullanıma yönelik yeniliklerin yanı sıra bazı günlük kullanıma yönelik yenilikler de geldi. Drive File Stream sayesinde artık Drive’ın kurulum dosyaları yüklenen işletim sisteminde ihtiyaç duyulan dosyaları indirecek. Yani Windows ya da Mac’e dosyaların tamamı indirilmeyecek. Kalan dosyalar ise isteğe bağlı olarak sonra indirilebiliyor.