Google, Chromebookların Ekran Okuyucularını Geliştirdi

Google görme bozukluğu olan kullanıcıların Chromebook deneyimini arttırmak için bu hafta ChromeVox aracınının yeni versiyonunu yayınladı.

Google’ın yayınladığı bu güncelleme ile beraber ekran okuma özelliği Chrome OS 56 ve yeni sürüme sahip cihazlarda varsayılan olarak gelecek. Kullanıcılar ekranda yer alan yazıları okutmak için Ctrl+Alt+Z kısa yolunu kullanabilecek.

Bu güncelleme ile beraber ChromeVox’un klavye kontrolü daha kolay kullanılabilir. Bu konutlarla beraber mouse kullanmadan internette gezmek ve uygulamaları kullanmak mümkün olacak. Bu komutlar sadece internet sitelerinde değil aynı zamanda işletim sisteminin kendi arayüzünde de kullanılabilecek.

ChromeVox’un yeni menüleri sayesinde bütün bu yararlı kısayolların ne olduğunu öğrenmek son derece kolay. Bu menüye masaüstündeki simgeden ya da Search ve Period tuşlarına basarak erişmek mümkün.

Yeni ChromeVox ile beraber kullanıcılar Braille alfabesi sayesinde görme engelli kullanıcılar Chrome’u rahatça kullanabilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Chromebookların bir çoğu USB ile bağlanan Braille ekranlarıyla kullanılabiliyor.