Google Chrome Uygulaması Üzerinde VR İçerik İzlemek Artık Mümkün

Google, Daydream platformunu destekleyen akıllı telefon kullanıcılarının sanal gerçeklik içeriğine Chrome üzerinden erişmesini sağlayacak.

Google tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Chrome’un son sürümünü kullanan kullanıcılar sanal gerçeklik ile çalışan siteleri veya içerikleri tarayıcı üzerinden oynatabilecek. Bunun için akıllı Daydream destekli akıllı telefon ve Daydream View başlığı olması yeterli.

İşin ilginç yanı telefonu Daydream desteklemeyen kullanıcılarda Daydream içeriğini Chrome aracılığı ile görüntüleyebilecek. Ancak ekrandaki imleci bir şekilde kontrol edebilmeleri gerekiyor. Ayrıca Cardboard gibi başlıklarda bu özelliği destekliyor.

Şu ana kadar insanlar sanal gerçeklik içeriğine erişebilmek için çeşitli uygulamaları kullanmak zorunda kalıyordu ya da YouTube üzerinden izleyecek bir şeyler arıyordu. Sanal gerçeklik içerikleri henüz yeterli değil ancak hızla artıyor. Yine de sanal gerçeklik videolarının sayısı hiç de az değil. Google ayrıca hangi sitelerin sanal gerçeklik içeriği desteklediğini blog gönderisi ile yayınladı. Merak ediyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.