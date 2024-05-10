Çinli teknoloji devi Xiaomi, SU7 isimli ilk otomobilini piyasaya sürmüştü. Dünya genelinde merakla beklenen otomobil, herkes tarafından çok beğenilmişti. Otomobilin üretimi başladı. Ancak bu noktada Xiaomi’nin başına talihsiz bir olay geldi. Xiaomi’nin SU7 modelini satın alan bir kişi 39 kilometre sonra yolda kaldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi SU7 neden bozuldu?

Xiaomi SU7 kullanıcısı Wen, sadece 39 kilometrelik yolculuğun ardından arabasının bozulduğunu gösteren bir video yayınladı. Kullanıcı, otomobili teslimat merkezine geri getirdi. İlk inceleme sonrasında otomobilde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Xiaomi yetkilileri ise otomobilin iade sürecini başlatmayı kabul etti. İstediği otomobilin SU7 olduğunu belirten otomobil sahibi iade değil değişim talep ettiğini belirtti.

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Xiaomi yetkilileri ise bu isteği kabul ettiler. Ancak şu anda sipariş düzenleyen çok sayıda kullanıcının bulunduğunu ve şirketin kısa sürede yeni otomobili teslim edeceğini de eklediler. Şirket, arabasının bozulmasına neyin sebep olduğunu bulmak ve sorun üzerinde çalışmak istiyor. Bakalım ilerleyen günlerde daha fazla bozulan Xiaomi SU7 görecek miyiz?