Google, Chrome’da URL’leri hangi amaçla gizlediğini açıkladı
Google, Chrome tarayıcıda sitelerin URL’sinin tam yolunu gizlemek istemesinin sebebini açıkladı.
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Chrome adres çubuğunda URL’lerin tam yolu gizlenecek
Google, sahibi olduğu Chrome tarayıcının adres çubuğunda sitelerin URL‘sinin tam yolunu gizlemeyi planlıyor. Hatta değişiklik şimdiden denemeye açılmış durumda. Bu noktada URL’nin tamamının değil, yalnızca sitenin alan adından sonraki / ile ayrılan kısmın gizleneceğini hatırlatalım.
Örneğin hwp.com.tr’de yer alan “Facebook Lite iOS uygulaması kapatıldı” haberine girdiğinizde, adres çubuğunda şu an “hwp.com.tr/facebook-lite-ios…” şeklinde uzun bir URL görüyorsunuz; işte Google, artık sadece hwp.com.tr alan adını gösterip, geri kalan kısmı ise gizleyecek.
Peki Google bunu neden yapıyor?
Şirket bu değişiklik sayesinde, kullanıcıların kimlik avı ve sosyal mühendislik saldırılarından korunmasına yardımcı olmak istediğini ifade etti. Örneğin facebook.com sitesini taklit ederek şifre çalmaya çalışan bir dolandırıcı, sitenin adındaki iki harfin yerini değiştirip insanları rahatlıkla kandırıyor; çünkü adres çubuğunda bir sürü karmaşık ifadeler içeren uzun bir URL olduğu için çoğu kişi o sitenin gerçek olmadığının farkına bile varmıyordu.
İşte Google bu problemden dolayı, karmaşık harflerden arındırılmış ve sadece sitenin adını öne çıkaran sade bir URL yapısı tasarlamak istiyor. Böylece insanlar girdiği sitenin adına daha kolay odaklanabileceği için, sahte sitelere de şifrelerini kaptırmamış olacak.
Chrome tarayıcının yeni güncellemesini şimdiden denemek isterseniz, Dev veya Canary sürümlerinden birini kullanmanız gerektiğini ekleyelim. Ayrıca adres satırına chrome://flags yazarak tarayıcının geliştirici ayarlarına girip şu özellikleri de etkinleştirmeniz gerekiyor:
- #omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover
- #omnibox-ui-sometimes-elide-to-registrable-domain
Bu özellikleri Enabled (Etkin) konumuna getirip tarayıcıyı yeniden başlattıktan sonra, değişikliğin sizde de geçerli olduğunu göreceksiniz.
Google, arama sonuçlarına kendinizi eklemeyi kolaylaştırıyor
Google, kullanıcıların kendileriyle alakalı bilgileri doğrudan arama sonuçlarına entegre edebileceği yeni “kişi kartları” özelliğini test etmeye başladığını açıkladı.
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Google arama sonuçlarına kendinizi doğrudan ekleyebileceksiniz
Google’ın test sürecine ilk olarak Hindistan’da İngilizce olarak başladığı yeni özellik, kendinizle alakalı; işiniz, sosyal medya hesaplarınız, kısa bir biyografiniz ve daha bir sürü bilgiyi doğrudan arama sonuçlarına ekleyebilmenizi sağlıyor. Arama motoru devi, herhangi bir tanınırlığı olmayan kişilerin bile arama motorunda kendilerini göstermek isteyebileceğini ve People Cards (Kişi Kartları) adını verdiği bu özellik sayesinde, bu sorunu çözmeyi amaçladıklarını söyledi.
Kendinize özel kişi kartı oluşturduğunuz zaman aslında tıpkı Instagram profili gibi bir Google profili oluşturmuş oluyorsunuz. Tek fark, bu profil herkese açık oluyor ve internet ortamındaki bulunabilirliğiniz kolaylaşıyor. Peki hangi bilgiler eklenebiliyor? Google oluşturacağınız profile isim, meslek, konum ve biyografi eklemeyi zorunlu tutuyor; bunların yanında eğitim, memleket, web sitesi, sosyal medya bağlantıları ve hatta e-posta ve telefon numarası bile eklemenize izin veriyor.
Bu yeni sistemin özünde faydalı olduğunu söylemek mümkün ancak, büyük bir kötüye kullanım potansiyelinin olduğu unutulmamalı. Herhangi bir kişinin, isminizi arattığında sizinle alakalı her türlü bilgiye ulaşması, iyi olduğu kadar tehlikeli de olabilir.
Bu noktada Google, sistemin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çeşitli mekanizmalara sahip olduğunu da ifade ediyor. Tedbir olarak, her Google hesabının telefon numarasıyla doğrulanmış olması gerekiyor, ayrıca her hesabın 1 adet kişi kartı oluşturma hakkına sahip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, sizin adınıza başka birisinin oluşturduğu kötü niyetli kartları direkt Google’a şikayet de edebiliyorsunuz. Bununla birlikte kullanıcıların oluşturduğu kartları istediği zaman düzenleme ve silme hakkının da olduğu, Google’ın açıklamasında yer alan bilgiler arasında.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5, AI Benchmark üzerinde görüntülendi!
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Google Pixel 5, Snapdragon 765G işlemci ile geliyor!
Google, Pixel 5 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Pixel 4a modelini tanıtan firma, yeni nesil akıllı telefonu içinde çalışmalarını sürdürüyor. AI Benchmark isimli internet sitesinde ortaya çıkan cihazın bazı konuşulan teknik özellikleri belli oldu. Bunlardan en önemlisi cihazın işlemci kısmına yapılan yorumlardan. Firmanın yeni akıllı telefonu tahmin edildiği üzere Snapdragon 765G işlemci ile geliyor. Daha önceden amiral gemisi işlemciler ile piyasaya giriş yapan seri, artık baz modelde orta üst seviye bir yonga seti ile bizleri karşılayacak.
8 GB RAM kapasitesi ile geleceği de kesinleşen akıllı telefon, işlemcisi sayesinde 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Her ne kadar orta üst seviye bir telefon olarak gelmesi beklenen cihaz, görünüşe göre 700 dolarlık tartışma konusu olabilecek bir fiyat etiketine sahip olacak gibi görünüyor. Tasarım detayları ve tüm teknik özellikleri bilinmeyen akıllı telefonun yapı itibari ile önceki seriden çok büyük farklılıklara sahip olmayacağı düşünülüyor. Ayrıca cihazın tersine şarj teknolojisine de sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Sınırlı bir pazarda piyasaya çıkan Pixel serisi, bakalım her şeye rağmen beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Google, 2021’de katlanabilir Pixel modeli piyasa sürebilir
Google, yeni sızdırılan belgere göre, katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa şirket, katlanabilir Pixel modelini 2021‘de piyasaya sürecek.
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Google katlanabilir telefon furyasına dahil oluyor
9to5Google‘ın ulaştığı bir belge, Google‘ın ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürmeyi hazırlandığını ortaya çıkardı. Şimdilik sadece “Passport” kod adıyla bildiğimiz cihaz hakkında, sızdırılan belgelerde açıkça “foldable (katlanabilir)” olarak atıfta bulunulduğuna dikkat çekiliyor.
Katlanabilir telefonun yanı sıra belgede bir de “Raven” ve “Oriole” adında iki cihazdan daha bahsedildiğini görüyoruz. Bu cihazların ne olduğu tam olarak belli olmasa da, büyük ihtimalle Pixel 6 modeli olabileceği ifade ediliyor. Bahsedilen tüm bu 3 cihazın çıkış tarihi, 2021’in dördüncü çeyreği olarak etiketlenmiş durumda. Eğer sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa Google, ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürecek.
Google‘ın katlanabilir telefon üzerinde çalışması aslında sürpriz bir gelişme değil. Her ne kadar son kullanıcıya tam olarak ulaşmamış olsa da katlanabilir telefonların, geleceğin akıllı telefon pazarında büyük yer edineceği kabul gören bir gerçek. Samsung ve Huawei‘in bu pazarda hakimiyetini güçlendirmek için yoğun çalıştığını düşünürsek; Google‘ın bu şirketlerle rekabet etmek için katlanabilir telefon üretmesinin mantıklı olduğu söylenebilir.
Aynı zamanda Google, Android‘in geliştiricisi olmasından ötürü yazılım tarafında da avantajlı. Ürettiği katlanabilir telefonlarda donanım ile yazılım uyumluluğunu kusursuz bir biçimde yapabilir. Her halükarda Google‘ın bu işe dahil olması, akıllı telefon pazarında yeni bir rekabetin ortaya çıkacağını gösteriyor.