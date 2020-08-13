Google, Chrome’da URL’leri hangi amaçla gizlediğini açıkladı

Google, Chrome tarayıcıda sitelerin URL’sinin tam yolunu gizlemek istemesinin sebebini açıkladı.

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Chrome adres çubuğunda URL’lerin tam yolu gizlenecek

Google, sahibi olduğu Chrome tarayıcının adres çubuğunda sitelerin URL‘sinin tam yolunu gizlemeyi planlıyor. Hatta değişiklik şimdiden denemeye açılmış durumda. Bu noktada URL’nin tamamının değil, yalnızca sitenin alan adından sonraki / ile ayrılan kısmın gizleneceğini hatırlatalım.

Örneğin hwp.com.tr’de yer alan “Facebook Lite iOS uygulaması kapatıldı” haberine girdiğinizde, adres çubuğunda şu an “hwp.com.tr/facebook-lite-ios…” şeklinde uzun bir URL görüyorsunuz; işte Google, artık sadece hwp.com.tr alan adını gösterip, geri kalan kısmı ise gizleyecek.

Peki Google bunu neden yapıyor?

Şirket bu değişiklik sayesinde, kullanıcıların kimlik avı ve sosyal mühendislik saldırılarından korunmasına yardımcı olmak istediğini ifade etti. Örneğin facebook.com sitesini taklit ederek şifre çalmaya çalışan bir dolandırıcı, sitenin adındaki iki harfin yerini değiştirip insanları rahatlıkla kandırıyor; çünkü adres çubuğunda bir sürü karmaşık ifadeler içeren uzun bir URL olduğu için çoğu kişi o sitenin gerçek olmadığının farkına bile varmıyordu.

İşte Google bu problemden dolayı, karmaşık harflerden arındırılmış ve sadece sitenin adını öne çıkaran sade bir URL yapısı tasarlamak istiyor. Böylece insanlar girdiği sitenin adına daha kolay odaklanabileceği için, sahte sitelere de şifrelerini kaptırmamış olacak.

Chrome tarayıcının yeni güncellemesini şimdiden denemek isterseniz, Dev veya Canary sürümlerinden birini kullanmanız gerektiğini ekleyelim. Ayrıca adres satırına chrome://flags yazarak tarayıcının geliştirici ayarlarına girip şu özellikleri de etkinleştirmeniz gerekiyor:

#omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover

#omnibox-ui-sometimes-elide-to-registrable-domain

Bu özellikleri Enabled (Etkin) konumuna getirip tarayıcıyı yeniden başlattıktan sonra, değişikliğin sizde de geçerli olduğunu göreceksiniz.