Chromium Gerrit’te kod değişikliklerinde yeni bir özellik keşfedildi. Kok değişikliğine göre Google Chrome için “hızlı silme” yakında kullanılabilir olabilir. Bu özellik kullanıcılara tarama geçmişlerini silmeleri için daha hızlı bir yol sunacak ve Google’ın I/O 2021’de Android ve iOS uygulamalarında son 15 dakikalık arama sorgularını hızlı bir şekilde silebileceğini duyurmasıyla uyumlu olacak.

Android’de Google Chrome’da hızlı silme

9to5Google tarafından Gerrit’te bulunan yenilik, Android için Google Chrome’daki “hızlı silme” özelliğinin tarama ve hesap geçmişini silip silmeyeceği belli değil. Şu anda bu özelliğin yeteneklerinin kapsamı belirsiz.

Google, yılın başlarında Android uygulamasında benzer bir özellik sunarak kullanıcıların tek bir düğmeye basarak arama ve hesap etkinliklerini hızlı ve kolay bir şekilde silmelerini sağlamıştı. Bu kolaylık, ayarlar arasında gezinmek zorunda kalmadan son 15 dakikalık etkinliğin silinmesine olanak tanıyor.

Google, kullanıcılar için yeni gizlilik seçenekleri sunuyor, ancak herkesin bu özelliğe ihtiyacı olmayabilir. Gezinirken dijital ayak izi bırakmak istemeyenler Chrome’un Gizli Modunu kullanabilir ya da hiçbir bilgiyi saklamayan gizlilik odaklı bir tarayıcıya geçebilirler.

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Ek olarak, bir VPN kullanmak çok katmanlı bir yaklaşımla ekstra güvenlik sağlayabilir. “Hızlı silme” özelliği Chromium Gerrit’te görüldü, ancak Android için Chrome’un son sürümüne dahil edilmemesi muhtemel.

Hızlı silme özelliğinin, kullanıcıların yalnızca tarama geçmişlerini veya diğer hesap etkinliklerini silmelerine izin verip vermeyeceği gibi yeteneklerinin kapsamı belirsizliğini koruyor. Şu anda bu özellik yalnızca Chrome’un Android sürümünde görülmüş durumda.

Ancak yakın gelecekte iOS, PC ve Mac kullanıcılarının da bu özelliğe erişmesi muhtemel. 9to5Google’a göre, Google böyle bir özelliği ilk kez sunmuyor.