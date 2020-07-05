Google Chrome 64-bit, Android cihazlar için sonunda geliyor!

Google Chrome 64-bit sonunda mobil cihazlar için geliyor. Yeni sürümün Android cihazlar için çok yakın bir zamanda geleceği öğrenildi.

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Google Chrome 64 bit olmaya başladı!

Google, mobil Android uygulamaları 64-bite geçirmeye devam ediyor. Firma bu işe tahmin edebileceğiniz üzere kendi uygulamalarından başladı. Android Police isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Chrome Beta uygulaması bazı cihazlarda 64-bit oldu. Tarayıcıya girilen “chrome://version” kodu üzerinden ortaya çıkan bu durum karşısında kullanıcılar 32-bit ve 64-bit olarak çalışan tarayıcıları Octane 2.0 üzerinden teste soktular. Test sonucunda ise 64-bitlik sürümün daha performanslı çalıştığı ortaya çıktı. Versiyon kısmında yapı numarası 83 ve 84 ile başlayan sürümlerin 32-bit olduğu gözlemlenirken, 85 ve 86 ile başlayan sürümlerin 64-bit olduğu ortaya çıktı.

64-bite geçiş ile birlikte performans ve güvenlik konularında daha sağlam bir tarayıcı olacağı belli olan Google Chrome, ağustos ayı içerisinde Android 10 kullanan neredeyse bütün cihazlara gelecek. Hali hazırda dünya üzerinde yer alan Android cihazların sadece %8′lik bir bölümü Android 10 sürümünü kullanmakta. Bununla birlikte firma yine Ağustos 2021 tarihine kadar diğer Android uygulamalarına da 64-bite geçişi bitirmeleri yönünde talimatta bulundu. Apple iOS tarafının 2017 yılından bu yana 32-bit desteğini sonlandırmasının ardından, Google da Android için böyle bir yol izleyerek performans ve güvenlik konusunda önemli adımlar atmak istiyor. Eğer sizlerde Google Chrome Beta uygulamasına sahipseniz URL kısmına “chrome://version” yazarak kullandığınız tarayıcının sürümünü öğrenebilirsiniz.