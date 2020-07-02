WhatsApp pek çok yeni özellikle güncellendi!

WhatsApp bugün, yakında globalleşecek yeni güncellemesini tanıttı. Bu güncelleme ile pek çok yeni ve önemli özellik uygulamaya eklenecek. Bu yeni özelliklerden en çok dikkat çeken özellik animasyonlu çıkartmalar oldu.

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WhatsApp yeni güncellemesi ile hangi özellikleri aktif edecek?

WhatsApp, yeni güncelleme ile uygulamaya üç farklı yeni özellik getirecek. Bunlardan ilki, “animasyonlu çıkartmalar” olarak isimlendiriliyor. Telegram ve WeChat gibi uygulamalarda bu özellik bulunuyor. Fakat WhatsApp‘ta sadece temel düzeyde etiket desteği mevcuttu. Şimdi ise şirket, bu özelliğin yanı sıra kendi animasyonlu çıkartma paketini de kullanıcılara sunacak. Diğer bir yeni özellik ise profiller için kullanabileceğiniz QR kodları. Artık her hesabın kendine özel bir QR kodu bulunuyor. Bu QR kodları sayesinde birini listenize eklemek için manuel olarak numara girmenize gerek kalmayacak.

QR kodları ile kişi ekleme olayı bir süredir Facebook’ta kullanılmaktaydı. Şimdi ise WhatsApp bu özelliği hatalardan arınmış bir şekilde getiriyor. Son olarak ise grup video görüşmelerinde iyileştirmeler yapıldı. Video görüşmeleri artık daha stabil çalışıyor ve görüşmelere katılmak artık daha kolay olacak. WhatsApp‘ın web sürümü ise karanlık mod özelliğine sonunda kavuşacak. Karanlık mod ve grup video görüşmelerindeki bazı düzenlemeler bugün itibariyle aktifleşecek. Animasyonlu çıkartmalar ve QR kod özellikleri ise birkaç hafta içinde uygulamaya eklenmiş olacak.