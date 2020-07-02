Haber
WhatsApp pek çok yeni özellikle güncellendi!
WhatsApp bugün, yakında globalleşecek yeni güncellemesini tanıttı. Bu güncelleme ile pek çok yeni ve önemli özellik uygulamaya eklenecek. Bu yeni özelliklerden en çok dikkat çeken özellik animasyonlu çıkartmalar oldu.
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WhatsApp yeni güncellemesi ile hangi özellikleri aktif edecek?
WhatsApp, yeni güncelleme ile uygulamaya üç farklı yeni özellik getirecek. Bunlardan ilki, “animasyonlu çıkartmalar” olarak isimlendiriliyor. Telegram ve WeChat gibi uygulamalarda bu özellik bulunuyor. Fakat WhatsApp‘ta sadece temel düzeyde etiket desteği mevcuttu. Şimdi ise şirket, bu özelliğin yanı sıra kendi animasyonlu çıkartma paketini de kullanıcılara sunacak. Diğer bir yeni özellik ise profiller için kullanabileceğiniz QR kodları. Artık her hesabın kendine özel bir QR kodu bulunuyor. Bu QR kodları sayesinde birini listenize eklemek için manuel olarak numara girmenize gerek kalmayacak.
QR kodları ile kişi ekleme olayı bir süredir Facebook’ta kullanılmaktaydı. Şimdi ise WhatsApp bu özelliği hatalardan arınmış bir şekilde getiriyor. Son olarak ise grup video görüşmelerinde iyileştirmeler yapıldı. Video görüşmeleri artık daha stabil çalışıyor ve görüşmelere katılmak artık daha kolay olacak. WhatsApp‘ın web sürümü ise karanlık mod özelliğine sonunda kavuşacak. Karanlık mod ve grup video görüşmelerindeki bazı düzenlemeler bugün itibariyle aktifleşecek. Animasyonlu çıkartmalar ve QR kod özellikleri ise birkaç hafta içinde uygulamaya eklenmiş olacak.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı sızdırıldı!
Samsung yeni akıllı saati Galaxy Watch 3‘ü çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı saatinin teknik özelliklerinden sonra fiyatı da sızdırıldı.
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Galaxy Watch 3 muhtemel fiyatları sızdırıldı!
Samsung amiral gemisi akıllı saati diyebileceğimiz Galaxy Watch serisine üçüncü cihazı eklemeye hazırlanıyor. Daha önceden bazı teknik özellikleri ve görselleri sızdırılan cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Evan Blass isimli sızıntılarıyla ünlü bir Twitter kullanıcısı şimdi de cihazın muhtemel versiyonlarını ve fiyat aralığını takipçileri ile paylaştı. Beş farklı 45 mm‘lik modelden ve dört farklı 41 mm‘lik modelden bahseden Evan Blass, bir takipçisinden gelen fiyat soruna 400 ile 600 dolar yanıtını verdi.
Beş farklı 45 mm‘lik modelin ayrımı, malzeme kalitesi, rengi veya bluetooth özelliğine göre yapılırken, aynı kıyaslama 41 mm boyutundaki model için de geçerli. Bronz, gümüş ve siyah renkler ile bizleri karşılayacak cihazlar, titanyum veya paslanmaz çelik ile gelecek. Teknik özellikleri daha önce ortaya çıkan Galaxy Watch 3, 1 GB RAM 8 GB depolama alanı ile bizleri karşılamakta. Öte yandan IP68 sertifikasına sahip olacak cihazın Bluetooth 5.0 özellikli olacağı öğrenildi. İşin fiyatlandırma kısmına gelirsek titanyum ve LTE özellikli versiyonun daha pahalı olması bekleniyor. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds ile tanıtılması beklenen cihazlar hakkında neredeyse her şeyi öğrenmiş bulunmaktayız. Bakalım Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan oyun dünyasını ilgilendiren talep
Birleşik Krallık Parlamentosu içerisinde yer alan Lortlar Kamarası, oyun dünyasını değiştirecek bir talepte bulundu. Üyeler “loot box” sisteminin yer aldığı oyunların kumar sınıfına girmesini istiyor.
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“Loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılması gündemde!
“Loot box” sistemi, oyun dünyasının içerisinde oldukça önemli bir ekonomiye sahip. Bu sistem sayesinde normalde kazandığından daha fazla paralar kazanan şirketler için sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Lortlar Kamarası, “loot box” sisteminin kumar olarak sınıflandırılmasını ve bu konuda gerekli yasalar ile denetleme altına alınmasını talep etti. Oyunculara oyun içi satım alım yaptıran ve bazı çevrelere göre bağımlılık yaptırma tehlikesi bulunan bu sistem ile mücadele isteği karşısında, Birleşik Krallık Parlamentosu da konuyu değerlendirme kararı aldı. UKIE (Birleşik Krallık İnteraktif Eğlence) CEO‘su Jo Twist, Birleşik Krallık sınırları içerisinde oldukça popüler olan video oyunlarının insanları kumara özendirmemesi için gerekli adımların atılacağını açıklaması ile işin ciddiyetini de ortaya çıkmış oldu.
Eğer gerekli düzenlemeler gerçekleşirse, bu sisteme sahip oyunlar, kumar yasaları ile denetlenecek. Bu sayede çocukların kumar oynamasının önüne geçmek isteyen hükumet, bu konuda adım atmak isteyen diğer ülkelere de öncülük etme şansına sahip olacak. Son dönemin önemli popüler oyunlarının içerisinde yer alan bu sistem acaba yapımcılara ne tür aksiyonlar aldıracak merakla bekleyeceğiz. Çalışmaların bu yıl kumar yasası incelemesi sırasında başlayacağı da belirtildi.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, stereo hoparlör ile gelebilir!
Önümüzdeki Ekim Ayı itibarıyla tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 serisine ait bilgi sızıntıları hız kazanmaya başladı. Son olarak cihazın hoparlörleri ile ilgili ortaya çıkan bilgilere haberimizde yakından bakıyoruz.
Daha önce de pek çok cihaza ait özellikleri sızdırarak gündeme gelen RODENT950, Twitter üzerinden Huawei Mate 40 serisinde stereo hoparlörlere yer verileceğini iddia eden bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre Mate 40 serisinde kullanılacak olan hoparlörler daha önce Mate 20X serisinde kullanılanlar ile aynı olacak. Oldukça yüksek ve kaliteli ses sundukları bilinen hoparlörler aynı zamanda Dolby Atmos desteğine de sahip. Elbette yeni seride daha gelişmiş ses sürücülerine yer verilerek kullanıcı deneyimi daha da ileri taşınabilir.
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Mate 40 ve Mate 20X modellerinde aynı hoparlörlerin kullanılacağını ızgara şekillerinin aynı olmasından yola çıkarak iddia eden RODENT950, başka bir ayrıntıya yer vermiyor. Cihazların tanıtımının yaklaşması ile birlikte pek çok detay netlik kazanacak.