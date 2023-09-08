Google, Chrome tarayıcısının 15. yaşını kutlarken masaüstü sürümü için yepyeni Material You tasarım dilini duyurdu. Bu tasarım, tarayıcının kullanıcı arayüzünü tamamen yeniliyor. Android 12’den beri benimsenen Material You tasarım dili sonunda Google Chrome’a uğradı! İşte yeni arayüz!

Google Chrome’a Material You Tasarımı Geliyor!

Material You tasarımında, genel düzen aynı kalsa da köşeler yuvarlatılmış ve tarayıcının üst kısmı biraz daha uzatılmış. Simgeler daha okunaklı hale getirilmiş, önemli ayarlar daha erişilebilir hale gelmiş ve menüler yeniden düzenlenmiş.

Tarayıcının adres çubuğunda artık HTTPS’yi belirten kilit simgesi bulunmuyor ve site seçeneklerine erişim için yeni bir simge eklenmiş. Ayrıca, tarayıcının yan paneli “Tüm Yer İmleri”ne ev sahipliği yapıyor ve yeni bir “Bu sayfada Google ile ara” özelliği eklenmiş.

Material You tasarımı, renklerin daha fazla vurgulanmasına odaklanıyor ve kullanıcılara sekme ve araç çubuğunu daha fazla kişiselleştirme olanağı sunuyor. Tarayıcıyı daha fazla özelleştirmek isteyenler yeni sekme sayfasında bu özellikleri yakında deneyebilirler.

Ayrıca, Google Chrome Web Mağazası’nın da Material You tasarımıyla güncellendiği duyuruldu. Bu güncelleme, kişiselleştirilmiş öneriler ve yapay zeka destekli uzantıları içeren yeni kategoriler ekliyor.

Google, bu yeni tasarımın “önümüzdeki haftalarda” kullanıma sunulacağını ve 117 numaralı sürümünün yakında kararlı hale geleceğini belirtti. Güvenlik açısından da iyileştirmeler yapılan güncelleme, kullanıcıların daha güvenli bir internet deneyimi yaşamalarına yardımcı olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Chrome’un yeni arayüzü nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!