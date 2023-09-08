Huawei cephesi şu sıralar oldukça ilginç hamleler yapıyor. Yeni amiral gemisi Mate 60 serisinin Ağustos ayı sonunda sessiz sedasız satışa sunan ve cihazların ayrıntılarını parça parça açıklayan firma, şimdi de aynı taktiği bir sonraki amiral gemisi katlanabilir telefonunda izliyor. Huawei Mate X5, göz alıcı tasarımı ve muhteşem özellikleriyle (bildiğimiz kadarıyla) Çin pazarında satışa sunuldu! İşte yeni canavar hakkındaki her şey!

İşte Karşınızda Katlanabilir Telefonların Yeni Şahı Huawei Mate X5!

Huawei’nin bu ay içerisinde Mate X5 gibi cihazları tanıtmak için bir lansman düzenleyebileceği söyleniyordu. Ancak şirket, bu ürünleri özel bir lansman etkinliği düzenlemeksizin doğrudan Huawei’nin çevrimiçi mağazasında listeleyerek herkesi şaşırttı.

Huawei Mate X5’in dış ekranı, 2504 x 1080 piksel çözünürlük, 20.9:9 en boy oranı, 300Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı ve Kunlun camı ile donatılmış 6.4 inç LTPO OLED panele sahip. Cihazın iç kısmında ise 2496 x 2224 piksel çözünürlük, 8:7.1 en boy oranı ve 240Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunan 7.85 inç katlanabilir LTPO OLED ekran bulunuyor.

Her iki ekran da 1Hz-120Hz değişken yenileme hızı desteği sayesinde akıcı bir deneyim sunarken, aynı zamanda güç tasarrufu yapabiliyor. İç ve dış ekranlarda 10-bit renk, DCI-P3 renk uzayı ve 1440Hz yüksek frekanslı karartma desteği var. Güvenlik içinse güç tuşuna entegre bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Cihazın içinde hangi yonga setinin olduğuna dair henüz bir bilgi yok. Ancak bu modelde de, Mate 60 serisi gibi Kirin 9000s işlemcisi olduğuna dair duyumlar alıyoruz. Ayrıca, 5G bağlantısı hakkında da kesin bir bilgi bulunmuyor. Cihaz, 12/16 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı ile geliyor.

Huawei Mate X5’in ön tarafında 8MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Arka kamera kurulumu ise 50MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı lens ve 12MP periskop telefoto kamerayı içeriyor. Huawei cephesi bu güçü kamera kurulumu hakkında çok iddialı. Ayrıca bütün lenslerde OIS desteği olduğunu da söyleyelim.

Batarya tarafında, Mate X5 66W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5,060mAh bir bataryaya sahip. Diğer özellikler arasında çift SIM, bir NM kart yuvası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, çift frekanslı GPS, NFC gibi bağlantılar bulunuyor.

Huawei cihazda bir USB-C (USB 3.1 Gen 1) girişine yer vermiş. Bununlar birlikte, yeni canavarda IPX8 derecesinde suya dayanıklılık bulunuyor. Cihaz katlanmış halde 156.9 x 72.4 x 11.08 mm boyutlarında iken açıldığında 156.9 x 141.5 x 5.3 mm boyutlarına ulaşıyor ve yaklaşık olarak 245 gram ağırlığında. Cihaz, Harmony OS 4.0 ile çalışıyor.

Huawei Mate X5, 12 GB RAM + 512 GB depolama ve 16 GB RAM + 512 GB depolama gibi iki farklı sürümle gelecek. Cihazın renk seçenekleri arasında Feather Black, Feather White, Feather Gold, Green Mountain Dai ve Phantom Purple bulunuyor. Mor ve yeşil renk seçenekleri, düz deri arka kapaklarla geliyor, diğer renkler ise cam arka kapakla geliyor.

Huawei Mate X5, Collector’s Edition adlı özel bir sürümle de satışa sunacak ve bu modelde 16 GB RAM ve 512 GB depolama veya 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçenekleri bulunacak. Henüz fiyatlar netleşmedi ancak Mate X5 ve Collector’s Edition, Huawei Mall’da 1.000 Yuan (yaklaşık 136 dolar) depozito ile ön siparişe açıldı ve 15 Eylül’de satışa sunulması bekleniyor. Mate X5’in global olarak satışa sunulup sunulmayacağına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo gibi diğer güçlü rakipler Huawei’nin bu canavarına nasıl karşılık verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!