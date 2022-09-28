Google Lens, bir fotoğraftaki nesneleri tanımlayan ve alakalı sonuçlar veya eylemler öneren güçlü bir araçtır. Bir çiçeği tanımlamaktan ekran görüntülerini çevirmeye kadar çok çeşitli eylemler gerçekleştirebilir. Google Lens başlangıçta Pixel telefonlara özeldi, ancak şimdi Play Store uygulaması aracılığıyla Android telefonların tümü (artı App Store’dan iPhone‘lar) için kullanılabilir.

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Google Lens, kullanışlı ve kolay ulaşılabilir olmasına rağmen kolayca gözden kaçabilir. Bu rehber size Google Lens‘e nasıl erişeceğinizi ve neler yapabileceğini gösterir.

Google Lens Nasıl Açılır?

Cihazınıza bağlı olarak Google Lens‘e çeşitli şekillerde erişebilirsiniz. iPhone kullanıcısı bu özelliğe birkaç adımda erişebilir, ancak Android kullanıcıları daha fazla seçeneğe sahiptirler. Tüm bu seçenekler uygulamayı açacaktır. Bu seçeneklerin hiçbiri de Lens’in sınırlı bir sürümünü kullanmamaktadır. İşte Google Lens’e erişmenin en popüler yollarının kısa bir özeti:

Google Lens Uygulaması

Lens’i kullanmak için Play Store uygulamasını yüklemeniz gerekmez, ancak uygulamayı ana ekranınıza taşımanın tek yolu budur.

Google Arama Widget’ı

Google Arama widget’ı, özel bir Lens düğmesi içerir. Uygulamayı açmak için Lens düğmesine dokunabilirsiniz.

Google Fotoğraflar

Google Fotoğraflar’da bir fotoğraf açın ve ekranınızın sağ alt köşesindeki Lens düğmesine dokunun.

Kamera Uygulaması

Uygulamaya bağlı olarak, kameranızda Lens’i açma seçeneğiniz olabilir. Google Kamera’da Lens’e erişmek için Modlar düğmesine dokunun.

Google Lens Neler Yapabilir?

Google Lens‘in temelinde, fotoğraflardaki nesneleri tanımlamasına ve uygun eylemler önermesine olanak tanıyan gelişmiş makine öğrenimi yer alır. Lens ile yapabileceğiniz şeylerden bazıları şunlardır:

Kartvizitten bir kişi ekleyebilme .

. Bir kitap kapağının fotoğrafını çekerek kitap hakkındaki yorumları okuyabilme .

. Takviminize el ilanlarından veya reklam panolarından etkinlikler ekleyebilme .

. Hayvanları ve bitkileri tanımlayabilme .

ve . Bir ürünü nereden satın alacağınızı bulmak için barkodları tarayabilme.

Google Lens’in neler yapabileceğini görmenin en iyi yolu, hangi sonuçları aldığınızı görmek için onu nesnelere yöneltmektir.

Google Lens Nasıl Kullanılır?

Google Lens bir ekran görüntüsü veya fotoğrafla çalışır. Uygulama varsayılan olarak iki yarıya bölünmüştür. Fotoğraflarınızı göstermek için alt yarıyı genişletebilirsiniz. Burada, Lens‘in sihrini kullanmasına izin vermek için bir görüntüye dokunabilirsiniz. Alternatif olarak, bir şeyin fotoğrafını çekmek için üstteki vizörü genişletebilirsiniz.

Yönteminiz ne olursa olsun, Google Lens ekranınızın alt kısmında bir dizi arama seçeneği gösterir. Genel sonuçları göstermek için Ara seçeneğine dokunun veya belirli bir amacınız varsa (örneğin, bir matematik problemini çözmek veya metni çevirmek gibi) diğerlerinden birini seçin. Aramanızı metinle daha fazla tanımlamak için orijinal fotoğrafın sağ alt köşesindeki küçük büyütece de dokunabilirsiniz.

Google Lens Ekran Görüntüsü ile Nasıl Kullanılır?

Google Lens, bir ekran görüntüsüne dokunulduğunda anında arama yapar. Arama sonucunun tamamını görmek için yukarı kaydırın.

Google Lens’i Kameranızla Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kameranızı bir şeye doğrultun ve deklanşöre dokunun. Google Lens, nesneleri tanımlar ve beyaz bir nokta ile işaretler. Arama sonuçlarını göstermek için bu noktalardan birine dokunun ve genişletilmiş listeyi görmek için yukarı kaydırın.

Aramanıza Yardımcı Olması İçin Google Lens’i Kullanın

Google Lens güçlü bir araçtır. Yukarıda onunla yapabileceğiniz birkaç şeyi özetledik. Ancak daha fazla neler yapabileceğinizi görmek için kendiniz denemelisiniz. Google Kamera‘yı yüklediyseniz, kamera uygulamasına entegre olduğu için Lens‘i sık sık kullanmanızı öneririz. Google Kamera ayrıca harika fotoğraflar çekmek için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olma avantajına da sahiptir.