Google, Bard adını verdiği üretken yapay zekâ platformunu ABD ve İngiltere’de kullanıcı testlerine açtığını duyurdu. Büyük teknoloji devi, ChatGPT‘nin başarılı lansmanı ve dil modelinin Microsoft’un Bing arama motoruyla entegrasyonunun ardından ürün geliştirmeyi hızlandırdı.

Bard, internetten gerçek zamanlı olarak toplanan verileri kullanıyor ve bu da yanıtlarda daha fazla doğruluk sunabiliyor. Yine de Google, sohbet robotunun bazı yanıtlarda hata yapabileceği konusunda uyarıyor. Şirket, yapay zekâ tarafından sağlanan bilgilerin kontrol edilebilmesi için “Google it” butonunu oluşturdu.

Google Bard nasıl çalışıyor?

Bard, LaMDA doğal dil diyalog modelinin optimize edilmiş, hafif bir versiyonuna dayanan deneysel bir diyalog yapay zekâ hizmetidir. Teknoloji, bir kelimenin diğerinin ardından gelme olasılığını hesaplayarak cümleler kuruyor.

Ancak OpenAI’nin teknolojisinden farklı olarak Bard, kullanıcının en iyisini seçebilmesi için üç taslak sunuyor. Kullanıcılar ve yapay zekâ arasındaki konuşmaların kontrolden çıkmasını önlemek için Google, her diyalogdaki değiş tokuş sayısını sınırlayacak. Bununla birlikte, günlük sohbet miktarında herhangi bir kısıtlama olmayacak.

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Test kullanıcılarının platforma bir Google hesabıyla giriş yaparak erişmeleri gerekiyor. Şirket, deneme aşamasının insanların hizmetle ne sıklıkta ve ne kadar etkileşim kurduğuna dair bilgi sağlayacağını umuyor.

OpenAI GPT-4 Modelini Duyurdu

Google en büyük rakibi OpenAI yapay zekâ konusunda çığır açtı. Yeni sürümü olan GPT-4 ile gelişmiş ve akıllı özelliklere sahip oldu. Yeni sürümün ana yeniliği, metin ve görüntülerin girdi olarak kullanılabilecek. Ayrıca GPT dil modeli, ChatGPT ve yeni Bing gibi yapay zekalı sohbet robotlarının temelini oluşturuyor.

Selefi GPT-3.5, girdi olarak yalnızca metin kabul ediyor. Normal, gündelik bir konuşmada GPT-3.5 ve GPT-4.0 arasındaki farklar ince olabilir. OpenAI, farklılıkların ancak görev belirli bir karmaşıklık düzeyine ulaştığında veya bu düzeyi aştığında gerçekten belirgin hale geldiğini belirtmektedir. GPT-4’ün GPT-3.5’e kıyasla daha güvenilir, yaratıcı ve daha incelikli talimatları yerine getirebildiği söyleniyor.