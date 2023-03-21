Philips 65OLED907 modeli OLED+ ailesi televizyon incelemesiyle karşınızdayız. Philips’in şahane OLED paneli ve Bowers & Wilkins ses sistemiyle beraber sunduğu OLED+ ailesinin yeni üyesini Aydoğan aktarıyor.

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Detaylı bilgi için; https://hwp.to/65OLED907

Not: Bu videoda kullanılan Philips 65OLED907/12 modeli inceleme örneği olarak TP-Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.

3 taraflı Ambilight

Yeni nesil Ambilight’ımız, OLED+ TV izleme deneyimini daha da büyülü bir hale getiriyor. TV’nin etrafındaki her zamankinden daha ayrıntılı ve daha iyi tanımlanmış Ambilight halesi, ekrandaki renklerle mükemmel bir uyum içinde renk değiştirir. O kadar sürükleyicidir ki onsuz televizyondan nasıl keyif aldığınızı merak edeceksiniz.

Bowers & Wilkins ses kalitesi

Filmlerin, dizilerin ve müziğin keyfini çıkarın. Bowers & Wilkins’in şık ve ince ses çözümü, odayı dolduran zengin ses için önden çıkışlı sürücülere sahiptir. Özel merkez kanalı sayesinde diyaloglar son derece net duyulur ve arkadan çıkışlı subwoofer, efektlere ve müziğe gerçek bir derinlik katar.

Yapay Zeka özellikli P5 motor.

Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

IMAX Enhanced sertifikalı

Hollywood’a hoş geldiniz! Philips OLED+ TV’niz, IMAX sinemalarında gösterilmek için çekilmiş filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlar. Ev sineması denildiğinde aklınıza gelen ölçekleri unutun. Her sahnede daha fazlasını görün. Ambilight ile unutulmaz film deneyimlerine hazır olun.

Dolby Vision ve Dolby Atmos

Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.

DTS Play-Fi destekli

DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Atıştırmalık hazırlarken mutfaktan filmin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Odadan çıkmanız gerektiğinde bile önemli maç yorumlarını takip edin.

120 Hz, G-sync, VRR, Freesync

İçeriklerinizi dilediğiniz gibi oynatın. HDMI 2.1 uyumlu OLED+ TV’niz, son derece hızlı tepki veren oyun deneyimi ve olağanüstü akıcı grafiklerle yeni nesil ekipmanınızı en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlar. İstediğiniz an zıplayın, anında dönün veya araçlarınızı mükemmel şekilde kaydırın. Ambilight oyun modu, heyecanlı anları daha da etkileyici kılar.

Android TV, Google Asistan, Alexa

İstediğiniz içeriği kolayca bulmak, OLED+ TV’nizle yapabileceklerinizden yalnızca biridir. Google Asistan ile doğrudan konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın veya TV’yi Google Asistan uyumlu cihazlar aracılığıyla kontrol edin. Alexa’dan TV’yi Alexa özellikli cihazlar aracılığıyla kontrol etmesini isteyebilirsiniz.

Canlı HDR görüntü

Philips 4K UHD TV’niz Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

Şık tasarım

Neredeyse çerçevesiz ekran ve benzersiz ultra düz dönebilen stand ile üstün tasarım. Uzaktan kumanda yumuşak, sürdürülebilir kaynaklı Muirhead deri ile üretilmiştir ve elinize aldığınızda düğmelerin ışığı yanar. Ambalajlarımızda ve içindeki ilavelerimizde geri dönüştürülmüş karton ve kağıt kullanılmaktadır.

İnceleme Philips 65OLED907 9.3 Puan Philips'in şahane OLED paneli ve Bowers & Wilkins ses sistemiyle beraber sunduğu OLED+ ailesinin yeni üyesi, birçok konuda sizi etkilemeyi başarıyor. ARTILARI Şık Tasarım

Şık Tasarım OLED Panel

OLED Panel Ambilight

Ambilight Bowers & Wilkins Ses

Bowers & Wilkins Ses Yapay Zeka Desteği

Yapay Zeka Desteği Android TV 11

Android TV 11 Google Asistan Desteği

Google Asistan Desteği Dönebilir Stand

Dönebilir Stand Tüm HDR Standartlarını Destekler Editörün Kararı Tasarım 0

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