Bir Alphabet Group şirketi olan Google’ın Rusya’daki yan kuruluşu, yetkililerin banka hesabına el koymasının ardından, Kremlin’in Rusları Ukrayna’nın ülke tarafından işgali hakkındaki bilgilerden mahrum bırakma yönündeki baskısının belirgin bir şekilde artmasıyla birlikte iflas başvurusunda bulunmayı planlıyor. Google’ın Rus kolu, 2021’de Rusya’da 134,3 milyar ruble (2 milyar dolar) kazandığını ve 100’den fazla işçi çalıştırdığını söyledi.

Bir Google sözcüsü Reuters’e verdiği demeçte, son zamanlarda Google’ın Rus banka hesabına el konulmasının “Rus merkezli çalışanları işe almak ve ödeme yapmak, tedarikçilere ve satıcılara ödeme yapmak ve diğer finansal yükümlülükleri yerine getirmek dahil olmak üzere Rusya’daki ofisimizi işletmemizi imkansız hale getirdiğini” söyledi.

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Google, hizmetlerini Rus kullanıcılarına sunmaya devam edecek

Google’ın Rusya şubesi, Moskova’nın yasa dışı saydığı içeriği kaldırmaması ve belirli Rus medyasının YouTube’a erişimini kısıtlaması nedeniyle birkaç aydır Rusya’da baskı altında. Örneğin Rusya, Google’ı yalan haber yaymakla suçlamış ve 126.000 avro para cezasına çarptırmıştı. Rusya, Ukrayna’daki savaş hakkında “güvenilmez” bilgi yaydığı için Google News’i yasaklamış olsa da, Kremlin şimdiye kadar şirketin hizmetlerine erişimi tamamen engelleyemedi.

Diğer birçok şirket gibi, Google da bu ülkenin Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya’daki ticari faaliyetlerinin çoğunu askıya aldı. Buna ve iflas başvurusuna rağmen şirket, şimdilik Ruslara Google Arama, YouTube, Gmail ve Haritalar gibi ücretsiz hizmetlere erişim sağlamaya devam edecek.