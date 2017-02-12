Google Assistant Diğer Android Akıllı Telefonlara Gelebilir

Şimdilik sadece Pixel ve Pixel XL modellerinde bulunan dijital asistan Google Assistant yakında diğer Android cihazlarına da gelebilir.

Google tarafından arama uygulamasının yayınlanan alfa sürümünde Pixel olmayan cihazlara asistan özelliğini getirdi. Şu anda herkes için çalışmasa da Nexus 6P ve Alcatel Idol 4S sahipleri asistanı aktif etti. Bu özellikle beraber internet sitelerini daha az veri harcayacak şekilde sayfaları optimize eden Lite modu geldi.

Asistanın bütün kullanıcılara ne zaman geleceği henüz belli değil. Diğer taraftan uygulamanın daha beta aşamasında bile olmamasından dolayı uzun bir süre de kullanıcıları bu asistanı bekleyecekler. Mobile World Congress kapsamında 26 Şubat tarihinde tanıtılacak olan LG’nin yeni bayrak gemisi modeli G6’da bu asistanın olacağı söyleniyor ancak bunu o tarihe kadar öğrenemeyeceğiz.