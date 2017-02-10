Google Assistant Artık Akıllı Cihazları da Kontrol Edebiliyor

Google tarafından yeni yayınlanan ses kontrollü hub ile artık Pixel modelleri sanal asistan üzerinden akıllı ev cihazlarını kontrol edebilir hale geldi.

Google’ın Home Control adını verdiği özellikle beraber Belkin WeMo, Nest, Philips Hue ve Samsung SmartThings gibi akıllı ev aletleri sesle kontrol edilebiliyor. Asistanı cihazların merkezine yerleştirmek son derece önemli. Bu sayede her cihazın kendine ait uygulamasını kullanmaya gerek kalmıyor.

Artık asistanın arayüzünde yer alan Home Control menüsünden bu cihazları yönetebilmek mümkün. Dijital asistan şimdilik sadece Pixel ve Pixel XL modellerinde yer alıyor. Yeni LG G6’nın bu asistana sahip olacak ilk üçüncü parti üretici donanımı olacağı söylentiler arasında geziyor. Bunu 26 Şubat tarihinde Mobile World Congress’te düzenlenen lansmanda öğrenebileceğiz. Diğer cihazlara asistanın gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.