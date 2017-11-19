Google Asistan, Pixel 2’nin Arızalarını Müşteri Hizmetleri Gibi Çözebiliyor

Google, Asistan ile Pixel 2 cihazlarınızın basit sorunlarını operatöre gerek kalmadan çözebiliyor.

Akıllı telefonlar her ne kadar hayatımızı kolaylaştırmak için yardımımıza koşsa da bazen onlar da sorun yaşabiliyorlar. Çoğu marka cihazlarımızdaki sorunları bulmak ve çözüm üretmek için hem çevrimiçi hem de telefon üzerinden teknik destek veriyor fakat bazen yardım almak çok kolay olmuyor.

Telefon başında dakikalarca beklemek, hattan düşmek, hatta derdinizi defalarca anlatıp çözüm alamamak kullanıcıları sinir ettiği gibi firmaları da yoğun bir iş yükü ile karşı karşıya bırakıyor. Google Asistan ise çalışanların yardımına koşuyor.

Bu noktada Google, gerçek bir insan ile konuşmaya gerek kalmadan sorunların çözümü için yapay zekaya başvuruyor. Şuan sadece Pixel 2 kullanıcıları Asistanın yardımı ile cihazlarındaki çeşitli sorunları tanımlayıp çözebilmekteler. Örneğin bluetooth aygıt bağlantısı ve kamera sorunlarında cihaz ile ilgili verileri hem kullanıcıdan hem de cihazdan temin edip bunları doğru ve hızlı bir şekilde işleyip çözüm yöntemleri üretebiliyor.

Sistem sorunu çözemediği noktada ise bir arıza kaydı oluşturup bazı ek sorular ile Google Destek birimine iletmesi ise büyük bir kullanım kolaylığı. Donanım ve yazılım kaynaklı olarak Asistan sadece Pixel ailesini destekliyor fakat ilerleyen dönemlerde diğer cihazları da bu teknik servis gibi destekleyebileceği bekleniyor. Bu özelliğiyle Google Asistan, Apple Siri ve Microsoft Cortana karşısında şimdilik bir adım önde diyebiliriz.