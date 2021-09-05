Uygulama
Google Asistan Nasıl Kapatılır?
Birçok Android kullanıcısı, ana sayfa tuşuna yanlışlıkla uzun basıp Google Asistan ile karşılaşmıştır ve bu durumu sıklıkla yaşayan kullanıcılar Google Asistan’ın nasıl kapatılacağını yönünde arayış içine girmişlerdir. Bizde bu arayışınızı kolaylaştırarak aşama aşama anlatacağız.
Bu özellik şüphesiz faydalı olsa da, uygun olmayan zamanlarda yardım teklif etmesi çok can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki bu durumdan kurtulmak ve Google Asistan’ı devre dışı bırakmanın kolay bir yolu mevcut.
Asistan’ın sizi rahatsız etmesini önlemek için Android telefonunuzda veya tabletinizde ya da Google Home veya Nest akıllı hoparlörünüzde Google Asistan’ın nasıl kapatacağınıza ilişkin talimatları aşağıdan adım adım uygulayabilirsiniz.
Android Telefon veya Tabletlerde Asistan Nasıl Kapatılır?
Android telefonunuzda veya tabletinizde Google uygulamasını açın. Aşağıdaki resimde de gözüktüğü gibi sağ üstte bulunan profil resminize dokunun ve açılan diyalog penceresinden Ayarlar seçeneğini seçin.
Eğer eski bir Google uygulaması kullanıyorsanız ve profil resminiz yok ise yine sağ üstte bulunan 3 nokta simgesine tıklayın ve açılan menü simgesinden diğer seçeneği ve oradan da Ayarlar seçeneğini seçebilirsiniz.
Ayarlar ekranı açıldığında dördüncü sırada “Google Asistan” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklayın.
Karşınıza aşağıda ekran görüntüsünde de gördüğünüz gibi bir pencere açılacaktır. Buradan aşağıya doğru kaydırıp Genel seçeneğini bulmanız gerekmektedir.
Bazı cihazlarda güncellik durumuna göre bu seçenek olmayabilir. Bu seçenek yoksa bu bölümü geçip aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz.
Genel Seçeneği olanlar için: Açılan pencere de ilk seçenek olan “Google Asistan” bölümünde bulunan düğmeyi devre dışı bırakmanız yeterlidir.
Genel Seçeneği olmayanlar için: “Asistan Cihazları” veya “Cihazlar” adında seçenek ekranda göreceksiniz. Açılan ekranda Telefon simgesine dokunun ve orada bulunan düğmeyi devre dışı bırakmanız yeterlidir.
Düğmeyi devre dışı bıraktığınızda size “Google Asistan kapatılsın mı?” adında bir diyalog penceresi çıkacaktır. Çıkan pencereden “Kapat” seçeneğini seçin. Bu sayede özelliği devre dışı bırakmış olacaksınız.
Bazı yeni model cihazlarda bu özellik donanım yazılımına yerleştirilmiş olarak gelmektedir. Böyle bir cihaza sahipseniz ne yazık ki bu özelliği devre dışı bırakmanız çok zor olacaktır. İlla kapatmak isterseniz cihazınıza root atmanız gerekecektir. Bu durumu cihazınız garanti dışı kalacağı için önermiyoruz.
Google Home Hoparlörlerinde Asistan Nasıl Kapatılır?
Bir Google Home veya Nest hoparlöründe Google Asistan’ı kapatamazsınız, ancak Google’ın sizi dinlememesi için mikrofonun sesini kapatabilirsiniz. Açmak ve kapatmak için hoparlörünüzdeki mikrofon düğmesine basın.
Bu düğmeyi Google Home ve Google Nest hoparlörlerin arkasında ve Google Home Mini/Google Nest Mini’de güç kablosunun yanında bulabilirsiniz.
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Uygulama
Chrome Android için Sürekli Masaüstü Sitesi Seçeneğini Test Ediyor
Android için Chrome ’da, bir web sitesinde her zaman doğru şekilde veya ihtiyacınız olan tüm bilgileri alabileceğiniz en iyi görüntüleme deneyimini sağlayacak şekilde düzenlenmeyebilir. Buna çözüm olarak Google, tarayıcının üst kısmındaki üç noktalı “Daha Fazla” menüsünde her zaman bir “Masaüstü Sitesi” adı bulunan seçeneğe sahipti ve bu seçenek ile web sitesi mobil tasarımından çıkıp masaüstünde göründüğü şeklini almaktadır. Eğer bir tablet kullanıyorsanız ve mobil yerine masaüstü görünümünü tercih ediyorsanız her yeni sekmede bu ayarı tekrar tekrar yapmanız gerekmekte.
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Bir Reddit kullanıcısı Leopeva64-2 tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Chromium Deposu, Chrome geliştirici ekibinin, ziyaret ettiğiniz tüm sitelerde sürekli olarak uygulanabilecek bir tür “Masaüstü Sitesini Varsayılan Olarak Göster” seçeneğini getirmeye hazırlandığını gösteriyor. Bu özellik yakın zamanda benzer bir geçiş oluşturan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı tarafından şu anda kullanılmaktadır, ancak Chrome bunu uygularsa, buna “Her Zaman Masaüstü Sistesi İste” veya “Her Zaman Mobil Site İste” adı verebilir.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha büyük Android ekranlarında daha iyi bir deneyim elde etmek için yapması gereken iş miktarını büyük ölçüde azaltacaktır, bu nedenle olması durumunda hoş bir değişiklik olacaktır. Elbette, geliştirme aşamasında olan her şey, piyasaya sürülmeden önce iptal edilebilir, ancak bu kadar önemli bir şeyle ve geçmişte bunun için benzer planların ortaya atılmasıyla bunun işlemin en sonunda tüm kararlı sürümlerde kullanılabileceği muhtemeldir.
Kodlarda yapılan değişikliklere göre, bu seçeneği “Site Ayarları” bölümünden aktif veya pasif hale getirilecek. Tahminimizce, tarayıcının üst kısmındaki üç noktalı “Daha Fazla” menüsünde bulunan “Masaüstü Sitesi” adı bulunan seçenek kaldırılacaktır. Bunun yerine daha ileri düzey veya kararlı kullanıcılar için “Her Zaman İstekte Bulun” seçeneğine gömülü olarak tutulacaktır.
Android telefonlarımızda veya daha küçük akıllı cihazlarda bir web sitesinin tasarımını değiştirmek, nadiren yapılan bir özellik. Çünkü artık mobil tasarımlar bazen masaüstü tasarımından bile daha etkili olabilmekte. Bu özellikle ilgili birçok geliştirici, tabletlerin varsayılan olarak mobil tasarıma geçtiğinde kullanımın zorlanıldığını düşünürsek çoğu tabletinde Chrome kullanan kullanıcının hayatını kurtarabilecek bir özellik olarak gözükmekte.
Sizlerinde böyle bir özelliğe ihtiyacınızın olup olmadığını bize yorumlarda bildirebilirsiniz.
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Haber
Apple, Netflix Tipi Uygulamalarda Kayıt Bağlantısına İzin Verecek
Apple, ilk kez Netflix ve Spotify gibi uygulamaların, kullanıcıların kaydolabileceği ve yeni ve mevcut hesapları yönetebileceği bir web sitesine bağlanmasına izin verecek. Apple, “okuyucu uygulamaları” dediği kavramda yapılan değişikliğin 2022’nin başından itibaren küresel olarak uygulanacağını söylüyor. Değişiklik, beş yıllık bir soruşturmayı kapatan Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC) ile kabul edildi.
Anlaşma, şu anda ABD’de Apple’a açılan bir davaya konu olan oyunlardaki uygulama içi satın alımları etkilemiyor. Şu anda uygulama geliştiricilerin Apple’ın uygulama içi satın alma sistemlerini kullanmaları gerekiyor ve genellikle kullanıcıları başka bir yerden içerik satın almaya yönlendiremiyorlar. Bu, bazı uygulamaların zaten başka bir yerde edinilmiş bir aboneliğiniz varsa çalıştığı ve kaydolabileceğiniz web sitelerine uygulama içi bağlantılar sunmadığı anlamına geliyor.
Apple, anlaşmanın “okuyucu uygulamaları geliştiricilerinin, kullanıcıların gizliliklerini korurken uygulamalarını ve hizmetlerini kurmalarını ve yönetmelerini kolaylaştırmasına yardımcı olacağını” söyledi. Şirket şu anda uygulama içi satın alımlarda %15 ila %30 arasında bir komisyon alıyor. App Store, firmanın “hizmetler” segmentinden elde ettiği yaklaşık 54 milyar dolara önemli bir katkıda bulunuyor.
JFTC, soruşturmasının ana hatlarını çizerek, anlaşmanın “okuyucu uygulamalarını” kapsadığını söyledi. Apple, bunun önceden satın alınmış içerik sağlayan uygulamaları veya “dijital dergiler, gazeteler, kitaplar, ses, müzik ve video” aboneliklerini içereceğini söylüyor. Ancak değişiklikler, App Store kurallarının şu anda Fortnite geliştiricisi Epic Games ile yüksek profilli bir ABD yasal anlaşmazlığının konusu olduğu oyunları kapsamıyor. En son haberlere tepki gösteren Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, Apple’ı “böl ve yönet” stratejisine teşebbüs etmekle suçladı.
Apple should open up iOS on the basis of hardware, stores, payments, and services each competing individually on their merits.
Instead, they're running a literally day-by-day recalculation of divide-and-conquer in hopes of getting away with most of their tying practices. https://t.co/2L9n7EvSo0
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 2, 2021
Tim Sweeney: Apple, iOS’u donanım, mağazalar, ödemeler ve her biri kendi değerlerine göre rekabet eden hizmetler temelinde açmalıdır. Bunun yerine, bağlama uygulamalarının çoğundan kurtulma umuduyla, kelimenin tam anlamıyla her gün böl ve yönetin yeniden hesaplamasını yürütüyorlar.
Apple ve yasal engeller
Apple, App Store’u nasıl çalıştırdığı konusunda başka yasal zorluklarla da karşı karşıya. Salı günü, Güney Kore Ulusal Meclisi, onaylandıktan sonra Apple ve Google’ın uygulamalardan yalnızca uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmalarını istemesini engelleyecek bir yasa tasarısını onayladı. Apple daha önce Verge’e faturanın diğer sorunların yanı sıra “diğer kaynaklardan dijital ürünler satın alan kullanıcıları dolandırıcılık riskine sokacağını” söylemişti.
Perşembe günü, uygulama içi satın alma sisteminin gerekli kullanımı konusunda Hindistan’daki firmaya karşı başka bir dava açıldı. Reuters’e göre dosyalamada, “%30’luk komisyonun varlığı, bazı uygulama geliştiricilerinin piyasaya asla giremeyeceği anlamına geliyor. Bu da tüketicilere zarar verebilir” dedi. Apple ayrıca Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi’nin App Store bağlantılı rekabet incelemesiyle karşı karşıya.
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