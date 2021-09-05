Google Asistan Nasıl Kapatılır?

Birçok Android kullanıcısı, ana sayfa tuşuna yanlışlıkla uzun basıp Google Asistan ile karşılaşmıştır ve bu durumu sıklıkla yaşayan kullanıcılar Google Asistan’ın nasıl kapatılacağını yönünde arayış içine girmişlerdir. Bizde bu arayışınızı kolaylaştırarak aşama aşama anlatacağız.

Bu özellik şüphesiz faydalı olsa da, uygun olmayan zamanlarda yardım teklif etmesi çok can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki bu durumdan kurtulmak ve Google Asistan’ı devre dışı bırakmanın kolay bir yolu mevcut.

Asistan’ın sizi rahatsız etmesini önlemek için Android telefonunuzda veya tabletinizde ya da Google Home veya Nest akıllı hoparlörünüzde Google Asistan’ın nasıl kapatacağınıza ilişkin talimatları aşağıdan adım adım uygulayabilirsiniz.

Android Telefon veya Tabletlerde Asistan Nasıl Kapatılır?

Android telefonunuzda veya tabletinizde Google uygulamasını açın. Aşağıdaki resimde de gözüktüğü gibi sağ üstte bulunan profil resminize dokunun ve açılan diyalog penceresinden Ayarlar seçeneğini seçin.

Eğer eski bir Google uygulaması kullanıyorsanız ve profil resminiz yok ise yine sağ üstte bulunan 3 nokta simgesine tıklayın ve açılan menü simgesinden diğer seçeneği ve oradan da Ayarlar seçeneğini seçebilirsiniz.

Ayarlar ekranı açıldığında dördüncü sırada “Google Asistan” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklayın.

Karşınıza aşağıda ekran görüntüsünde de gördüğünüz gibi bir pencere açılacaktır. Buradan aşağıya doğru kaydırıp Genel seçeneğini bulmanız gerekmektedir.

Bazı cihazlarda güncellik durumuna göre bu seçenek olmayabilir. Bu seçenek yoksa bu bölümü geçip aşağıdaki aşamaya geçebilirsiniz.

Genel Seçeneği olanlar için: Açılan pencere de ilk seçenek olan “Google Asistan” bölümünde bulunan düğmeyi devre dışı bırakmanız yeterlidir.

Genel Seçeneği olmayanlar için: “Asistan Cihazları” veya “Cihazlar” adında seçenek ekranda göreceksiniz. Açılan ekranda Telefon simgesine dokunun ve orada bulunan düğmeyi devre dışı bırakmanız yeterlidir.

Düğmeyi devre dışı bıraktığınızda size “Google Asistan kapatılsın mı?” adında bir diyalog penceresi çıkacaktır. Çıkan pencereden “Kapat” seçeneğini seçin. Bu sayede özelliği devre dışı bırakmış olacaksınız.

Bazı yeni model cihazlarda bu özellik donanım yazılımına yerleştirilmiş olarak gelmektedir. Böyle bir cihaza sahipseniz ne yazık ki bu özelliği devre dışı bırakmanız çok zor olacaktır. İlla kapatmak isterseniz cihazınıza root atmanız gerekecektir. Bu durumu cihazınız garanti dışı kalacağı için önermiyoruz.

Google Home Hoparlörlerinde Asistan Nasıl Kapatılır?

Bir Google Home veya Nest hoparlöründe Google Asistan’ı kapatamazsınız, ancak Google’ın sizi dinlememesi için mikrofonun sesini kapatabilirsiniz. Açmak ve kapatmak için hoparlörünüzdeki mikrofon düğmesine basın.

Bu düğmeyi Google Home ve Google Nest hoparlörlerin arkasında ve Google Home Mini/Google Nest Mini’de güç kablosunun yanında bulabilirsiniz.