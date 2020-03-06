Google Asistan 42 dilde sesli internet sitesi okuyabiliyor!
Google, yapay zekaya önem vermeye devam ediyor. Yapılan son geliştirmeler ile birlikte Google Asistan tam 42 farklı dilde internet sitesini sesli okuyabiliyor.
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Google Asistan gelişmeye devam ediyor.
İnternet sitelerinin sesli okunması ile ilgili ilk duyuruyu CES‘te yapan firma, geliştirmeler sayesinde Asistan uygulamasına 42 farklı dilde web sitesi okuma yeteneğini kazandırdı. Bu atılım sayesinde okuma engeli olan bütün insanlar için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Yeni güncellemenin önemli özelliklerinden biri de okumak istediğiniz sayfayı size dil fark etmeksizin aktarabilmesi. Bu da Google Asistan‘ın sayfanın diline bakmaksızın çeviri yapabilmesi. Ancak şu an için bu çeviri yeteneği 42 dil ile sınırlı. Bu özelliğin kullanılabilmesi için öncelikle Chromium tabanlı tarayıcı kullanılması gerekmekte. Uyumlu tarayıcı kullanıyorsanız, Google Asistan‘ı açıp “oku” diyerek istediğiniz sayfayı okutabilirsiniz. Okuma yapılırken Google Asistan sayfayı otomatik ilerletip aynı zamanda metin dışına çıkmıyor. Böylece bu özelliği kullanan insanları içerik dışına çıkartmıyor. Ses yüksekliğinden çevirmek istediğiniz dile kadar bir çok özelliği değiştirebildiğiniz bir menüsü olan Google Asistan‘ın dilerseniz okuduğu yeri atlayıp başka yerleri seçmenize yarayan bir özelliği de mevcut.
Google, asistanına eklediği bu yeteneği geliştiricilerin yer aldığı sitesinden duyurdu. Ayrıca kaynak koduna ait bir örnek de kullanıcılarına gösterdi. İlave olarak bir hazırlığa ihtiyaç duyulmayan bu özellik artık hayatımıza girmiş bulunmakta. İhtiyacınız olan, Google Asistan ve Chromium tabanlı bir tarayıcı uygulması (Google Chrome veya Microsoft Edge). Bu özellik ile birlikte yapay zeka uygulamalarına farklı bir boyut kazandıran Google, diğer rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Bu tarz özelliklerin günlük kullanımlarda insanları oldukça rahatlatıyor. Bakalım bizim hayatımızı kolaylaştıracak başka yapay zeka gelişimleri görebilecek miyiz.
Google I/O etkinliği, canlı yayın ile yapılacak!
COVID-19 adıyla da bilinen Koronavirüs, teknoloji dünyasını pek çok yönden etkiledi. Firmaların MWC 2020 etkinliğine katılmayacaklarını birbiri ardına açıklamaları ile başlayan önlemler etkinliğin iptali ile sonuçlanmıştı. Bugüne geldiğimizde firmalar hala kalabalıkları bir araya getirecek etkinliklerden kaçınıyor. Son olarak Google I/O etkinliğinin internet üzerinden yapılacağı açıklandı.
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Google I/O, firmanın üzerinde çalıştığı yeni yazılımların, yeni servislerin ve örneğin Google Asistan ve Android üzerinde yaptığı geliştirmelerini duyurduğu bir etkinliktir. Etkinlik aynı zamanda yeni Android sürümlerinin de duyurulduğu etkinlik olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Google bu etkinliği ilk defa dijital ortamda yapmış olacak.
The Verge’ün haberine göre, her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 12-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Google I/O geliştiriciler konferansı bu yıl fiziksel olarak yapılmayacak. Google, etkinliğe katılım sağlayacak kişilere, katılım için ödedikleri ücretlerin tamamının 13 Mart itibarıyla iade edileceğini belirten bir mesaj da iletti. Mesajda 2021 yılında yapılması planlanan etkinlik için tekrardan ayrı bir başvuru yapılması gerektiği ifadelerine de yer verildi.
Google’ın etkinliği fiziksel olarak yapmayacak olması sonucu duyurularda herhangi bir değişim beklenmiyor. Bu yılın tek farkı etkinliğin internet üzerinden canlı yayın ile yapılacak olması.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Google Search’e alternatif getiriyor!
ABD ile yaşadığı sorunlardan bu yana kendi ekosistemini yaratmaya çalışan Huawei, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Firma Google servisleri bulunmayan telefonları için yeni bir “arama” uygulaması geliştiriyor.
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Huawei Search test ediliyor
Huawei P40 serisinin çıkışının da yakın olduğu şu günlerde firma kullanıcılarına Google olmadan da hayatta kalacağını gösterme derdinde. Bilindiği üzere Huawei, yeni telefonlarında Google servislerini kullanamıyor. Bu sebepten ötürü akıllı telefon pazarında yerini kaybetmek istemeyen firma, Google servislerine rakip olacak kendi servis uygulamalarını çıkarıyor. Gün geçtikçe uygulama mağazasını büyüten Huawei, şimdi de Google Search uygulamasına rakip olacak bir uygulama geliştiriyor. Huawei p40 serisinin de çıkışının da yakın olduğu şu günlerde firma kullanıcılarına Google olmadan da hayatta kalacağını gösterme derdinde. Huawei‘nin müşteriler için oluşturduğu forum sitesinde duyurduğu Huawei Search App, test için kullanıcılara sunuldu. Tüm bu gelişmelere rağmen test aşamasında olan uygulamanın tam olarak hangi arama motoru veya tarayıcı ile çalıştığı bilinmemekte. Aynı zamanda uygulamayı test eden bazı kullanıcıların arama sonuçlarını karşılaştırdığında diğer servislerle aynı sonuçlara ulaşamadıklarını belirtmeleri kafalarda soru işaretlerine sebep oldu. Huawei’nin en güncel arayüzü olan EMUI 10 ile uyumlu olan uygulamanın, karanlık ve aydınlık modları da desteklediği öğrenildi.
Şu an için sadece Birleşik Arap Emirliklerinde açık olan test için Huawei, uygulamayı kullanacak bazı kullanıcılara ödüller verilecek. Uygulamayı en çok kullanan üç isme Huawei Mate 30 Pro 5G verilecek. İkinci en çok kullanan yirmi kişi de Huawei Free Buds 3 kazanacak. Uygulamayı yükleyen ve en az üç kez arama yapan kişilere Huawei mağazasında geçerli 100 Huawei puanı verilecek.
Google Kişiler’in internet sitesine çoklu kişi ekleme desteği geldi!
Google Kişiler uygulamasının bildiğiniz gibi internet üzerinden aktif şekilde kullanabileceğiniz ayrı bir versiyonu da mevcut. İnternet versiyonu üzerinde de istek dahilinde kişiler eklenebiliyordu. Şimdi ise kişi ekleme özelliği detaylanarak çoklu kişi ekleme desteği ve sürüme eklenmiş oldu.
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Geçtiğimiz yıl Google, internet üzerindeki Kişiler uygulamasının versiyonu için materyal arayüze geçmeye başlamıştı. Bu geçiş aşamasından sonra arayüzde bazı değişiklikler yaşanmış. Fonksiyonların bir kısmı işlevsiz hale gelmişti.
Şansılıyız ki Google, 1 sene sonra özellikleri tekrar aktive etmeye başladı. Artık birden fazla kişiyi bir sefer de ekleyebilir. Etiketlerine göre gruplara ayırabilirsin.
Üst tarafta da görebileceğiniz üzere çoklu kişiye bastığınız anda yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfaya elektronik posta kişileri dahil birçok işlemi dahil edebiliyorsunuz. İsterseniz telefondan aldığınız çoklu kişi yedeğini dahi ekleyebiliyorsunuz.
Eğer etiket butonuna tıklarsanız, ekleyeceğiniz kişileri tek bir etiket altında da toplayabiliyorsunuz. Örnek olarak “Ailem” etiketine sadece ailenizden kişileri seçerek bu sekme altında görünmesini sağlayabilirsiniz. Yeni bir telefona geçtiğiniz de gruplar sekmesinde Ailem olarak bu kişileri bulabiliyorsunuz.
Fakat bu özelliğin getirdiği dezavantajlar da mevcut. Aynı etiket içerisine tekrardan kişi ekleme veya çıkarma şu an için kullanılamıyor. Çok fazla kişisi bulunan kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir özellik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yeni özellikle birlikte telefonunuzda kayıtlı olmayan bir kişiyi eklemek istiyorsanız onu da eklemeniz mümkün. Bahsettiğimiz özellikle birlikte kayıtlı kişiler de böylece eklenebiliyor.
Özellikleri deneyimlemek için bu adrese gidebilirsiniz. Şu anda Türkiye’de de bu yeni özelliklerin kullanımı mevcut.