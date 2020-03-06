Google Asistan 42 dilde sesli internet sitesi okuyabiliyor!

Google, yapay zekaya önem vermeye devam ediyor. Yapılan son geliştirmeler ile birlikte Google Asistan tam 42 farklı dilde internet sitesini sesli okuyabiliyor.

İlginizi çekebilir; Google I/O etkinliği, canlı yayın ile yapılacak!

Google Asistan gelişmeye devam ediyor.

İnternet sitelerinin sesli okunması ile ilgili ilk duyuruyu CES‘te yapan firma, geliştirmeler sayesinde Asistan uygulamasına 42 farklı dilde web sitesi okuma yeteneğini kazandırdı. Bu atılım sayesinde okuma engeli olan bütün insanlar için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Yeni güncellemenin önemli özelliklerinden biri de okumak istediğiniz sayfayı size dil fark etmeksizin aktarabilmesi. Bu da Google Asistan‘ın sayfanın diline bakmaksızın çeviri yapabilmesi. Ancak şu an için bu çeviri yeteneği 42 dil ile sınırlı. Bu özelliğin kullanılabilmesi için öncelikle Chromium tabanlı tarayıcı kullanılması gerekmekte. Uyumlu tarayıcı kullanıyorsanız, Google Asistan‘ı açıp “oku” diyerek istediğiniz sayfayı okutabilirsiniz. Okuma yapılırken Google Asistan sayfayı otomatik ilerletip aynı zamanda metin dışına çıkmıyor. Böylece bu özelliği kullanan insanları içerik dışına çıkartmıyor. Ses yüksekliğinden çevirmek istediğiniz dile kadar bir çok özelliği değiştirebildiğiniz bir menüsü olan Google Asistan‘ın dilerseniz okuduğu yeri atlayıp başka yerleri seçmenize yarayan bir özelliği de mevcut.

Google, asistanına eklediği bu yeteneği geliştiricilerin yer aldığı sitesinden duyurdu. Ayrıca kaynak koduna ait bir örnek de kullanıcılarına gösterdi. İlave olarak bir hazırlığa ihtiyaç duyulmayan bu özellik artık hayatımıza girmiş bulunmakta. İhtiyacınız olan, Google Asistan ve Chromium tabanlı bir tarayıcı uygulması (Google Chrome veya Microsoft Edge). Bu özellik ile birlikte yapay zeka uygulamalarına farklı bir boyut kazandıran Google, diğer rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Bu tarz özelliklerin günlük kullanımlarda insanları oldukça rahatlatıyor. Bakalım bizim hayatımızı kolaylaştıracak başka yapay zeka gelişimleri görebilecek miyiz.