Google Asistan Destekli İlk Dizüstü Bilgisayar: Google Pixelbook

Google dün yaptığı lansman ile beraber Google Asistan desteğine sahip olan dizüstü bilgisayar ve tablet hibriti cihazı Pixelbook’u duyurdu.

Dün yapılan özel bir etkinlik ile Pixel 2 serisini tanıtan Google, aynı zamanda Pixelbook adındaki yeni dizüstü bilgisayarını da tanıttı. Dizüstü bilgisayar ile tablet hibriti olan Pixelbook, aynı zamanda ilk Google Asistan desteği sunan bilgisayar da oluyor.

Chrome OS ile gelen bilgisayar 12.3 inçlik QHD çözünürlüğüne sahip olan LCD bir panele, Intel Core i5 ve i7 işlemci, 16GB’a kadar bellek, 128GB le 512GB arasında değişen depolama seçenekleri ile geliyor. Özel bir stylus kaleme de sahip olan Pixelbook, bu kalemi Wacom ile beraber üretiyor ve ayrı olarak satacak.

10.3mm incelik ve yaklaşık 1kg ağırlık sunan cihaz, USB Type C bağlantısı ile şarkj oluyor ve 10 saate kadar kullanım sunabiliyor. Hızlı şarj desteği ile 15dk şarj ile 2 saatlik kullanım sağlayabilen Pixelbook, üzerinde toplam 2 adet Type C portu ve 1 adet 3.5mm jack bağlantısı ile geliyor.

999 Dolar’dan başlayan fiyatlara sahip olan Pixelbook’un kalemi ise 99 Dolar’dan satışa çıkacak.