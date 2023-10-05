Google cephesi, geçtiğimiz gün gerçekleşen Pixel 8 etkinliğinde yeni akıllı telefonlarının yanında Android 14 sürümü ve Google Asistan için Bard desteği gibi diğer önemli yenilikleri de duyurdu. Google, bu etkinlikte yeni bir dijital asistan deneyimi olan “Assistant with Bard”ı duyurdu. Bu yeni özellik, Pixel 8 ve 8 Pro ile birlikte geliyor ve kullanıcılara daha kişisel ve üretken bir dijital asistan deneyimi sunmayı amaçlıyor!

Google Asistan Bard Yapay Zekasıyla Artık Çok Daha Akıllı!

Assistant with Bard, Google Asistan’ın özelliklerini genişletiyor ve kullanıcıların günlük görevlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Google, Bard’ın “üretkenlik ve düşünme yeteneklerini kişiselleştirilme ile birleştirdiğini” belirtiyor.

Bu yeni özellik, Gmail, Google Drive ve Dokümanlar gibi Google’ın diğer hizmetlerine entegre edilmiş Bard Uzantıları ile birlikte çalışıyor. Örneğin, “Bu hafta kaçırdığım önemli e-postaları bana bildirin” gibi bir soru sorduğunuzda, Bard’lı Asistan size ilgili e-postaları listeliyor ve orijinal e-postalara bağlantılar sağlıyor.

Bard ile Asistan aynı zamanda kullanıcıların daha hızlı harekete geçmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, bir fotoğraf paylaşmak istediğinizde, Bard’lı Asistan’ı kullanarak fotoğrafınıza uygun bir sosyal medya gönderisi yazmasını isteyebilirsiniz. Asistan, görüntüyü inceleyerek içerik hakkında size öneriler sunuyor.

Kullanıcı arayüzü açısından, Assistant with Bard, “diyalogsal yer paylaşımı” ekranı olarak adlandırılan bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Bu arayüz, metin, ses ve görüntü girişi kabul eder ve kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Google, Assistant with Bard’ı önümüzdeki aylarda Android ve iOS kullanıcıları için genel kullanıma sunmayı planlıyor. Şirket, geri bildirim toplamak için ilk test kullanıcılarına yakında erişim sağlayacak.

Sonuç olarak, Google, Generative AI teknolojisinin kullanımıyla dijital asistan deneyimini daha kişisel ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor. Bu, Google Asistan’ın yedi yıl süren evriminin sonucu olarak ortaya çıkan bir yenilik. Dijital asistanın, kullanıcıların günlük görevlerini daha kolay bir şekilde yönetmelerine yardımcı olması hedefleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Asistan Bard yapay zekasıyla daha güçlü olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!