Google, Artırılmış Gerçeklik Sistemi Project Tango’yu İptal Etti!

Google’ın artırılmış gerçeklik çalışmaları için ortaya çıkan projesi Project Tango 2018 yılı itibariyle iptal edilecek.

Yeni nesil teknolojik gelişmelere özellikle büyük teknoloji firmaları kısa sürede adapte olmak ister. Bu nedenle son yıllarda artık gösteren sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) platformları için çalışmalar yürüten Google, VR için Daydream, AR için ise Project Tango’yu duyurmuştu.

Project Tango için ilk olarak Lenovo Phab 2 ve Asus Zenfone AR modelleri ile giriş yapan Google, bu proje üzerinde hem satış hem geliştirici bazında destek alamamış gibi görünüyor. Hem iPhone X hem de Sony Xperia XZ Premium ve XZ1’de de benzer özelliklerin olması, bu cihazların da fazlasıyla ilgi çekmesi gibi nedenlerden olsa gerek, proje noktalanıyor.

Buradan hareketle tamamen donanımsal odaklı bir AR çalışması olan Tango, yazılımsal çalışma ile daha iyisini yapabilen Apple ve Sony gibi firmalar karşısında kaybetmiş gibi görünüyor.