Google Arama, AI destekli yeniliklerle daha kullanışlı hale geliyor

Google, Search On etkinliğinde yazım düzeltmelerini iyileştiren yeni algoritma dahil, arama motorundaki yapay zeka destekli geliştirmelerini duyurdu. Tüm bu geliştirmelerin odak noktasında, Google’ın yapay zekadan faydalanarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunması yatıyor.

İlginizi çekebilir: Microsoft yapay zeka ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor

reklam

Google, Arama’da yaptığı yenilikleri bu hafta gerçekleştirdiği Search On etkinliğinde bir bir anlattı. Google’ın bahsettiği geliştirmelerin en önemlisi ise Arama’nın yapay zekayla güçlendirilen yepyeni bir öneri algoritması.

Algoritma temelde, Google Arama motorunu kullanırken yaptığınız yazım yanlışlarını o yanlışa özel olarak düzeltmeyi hedefliyor. Sadece bununla da kalmıyor elbette. Yaptığınız aramaları daha verimli hale getirmek ve bilhassa ne istediğinizi size tam anlamıyla sunmak, Google’ın birincil hedefi.

AI destekli Google Arama motoru, artık daha akıllı ve kullanışlı

Yeni algoritma, sizin yanlış yazdığınız (aslında, ‘yanlışlıkla yanlış yazdığınız’) kelimelerin içeriğini, 680 milyon parametreye sahip derin bir sinir ağını kullanarak, cümlenin akışına göre daha iyi kavrayabiliyor. Google’ın sadece 3 milisaniye içinde çalışabildiğini söylediği sistem, bir sinek kuşunun kanat çırpınışından bile daha hızlı.

Google’ın geliştirdiği bu algoritma, ay sonuna kadar Google Arama’nın “Bunu mu demek istediniz?” özelliğine dahil edilecek.

Sonuçları spesifik olarak gösterme konusunda daha becerili

Google ayrıca Arama hizmetinin kullanıcıyı spesifik bir sonuca ulaştırmasını da kolaylaştırdığını söyledi. Yani Google’da bir kelimeyi arattığınız zaman, Arama artık size sadece o arattığınız kelimeyi baz alarak spesifik sonuçlar gösterecek. Bu sayede Google, aradığınız şeyi bulmak için telefonun veya bilgisayarın başında kullanıcıları uzun uzun bekletmek yerine, bulmak istediğinizi size direkt olarak göstermeyi amaçlıyor.

Örneğin Amazon Prime’ın aynı anda kaç hesapla kullanılabildiğini merak ettiğinizi düşünün, bunu Google’a sorduğunuzda arama sonuçları sizi bir sürü siteye tıklamaya maruz bırakmadan doğrudan sorunun cevabını karşınıza getirecek.

Bir başka yenilik, yaptığınız aramalarla ilgili alt konuları Google’ın anlaması ve size göstermesi hakkında. Bunu basitçe, Google’da arama yaparken kullandığımız birkaç parametreyi artık Google’ın kendisinin yapacak olması gibi düşünebilirsiniz.

Yani örneğin Samsung Galaxy S10 fiyatlarını sadece alışveriş sitelerinden bulmak istediğinizi ve onun dışında herhangi bir sonuç istemediğinizi farz edin, bu durumda tırnak içinde “fiyat” yazarak sadece o konu özelinde sonuçlar çıkarabiliyordunuz. İşte Google, aslında bunu kullanıcıya yaptırmak yerine kendisi yapay zekayı kullanarak yapacak.

Sonuçla ilgili videolar özel dakikalarıyla gösterilecek

Son olarak Google, Arama motorunun videolara da artık daha duyarlı olduğunu söyledi. Bu bağlamda örneğin 5.000 TL altı laptopları Google’da arattığınızı düşünün, Google size bu konuyla ilgili videoları “şu dakikada bu konudan bahsediliyor…” manasına gelen bir formatta gösterecek. Şirket, aramaların %10’unun 2020’nin sonuna kadar bu sistemi kullanmasını bekliyor.