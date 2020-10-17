Google Arama, AI destekli yeniliklerle daha kullanışlı hale geliyor
Google, Search On etkinliğinde yazım düzeltmelerini iyileştiren yeni algoritma dahil, arama motorundaki yapay zeka destekli geliştirmelerini duyurdu. Tüm bu geliştirmelerin odak noktasında, Google’ın yapay zekadan faydalanarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunması yatıyor.
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Google, Arama’da yaptığı yenilikleri bu hafta gerçekleştirdiği Search On etkinliğinde bir bir anlattı. Google’ın bahsettiği geliştirmelerin en önemlisi ise Arama’nın yapay zekayla güçlendirilen yepyeni bir öneri algoritması.
Algoritma temelde, Google Arama motorunu kullanırken yaptığınız yazım yanlışlarını o yanlışa özel olarak düzeltmeyi hedefliyor. Sadece bununla da kalmıyor elbette. Yaptığınız aramaları daha verimli hale getirmek ve bilhassa ne istediğinizi size tam anlamıyla sunmak, Google’ın birincil hedefi.
AI destekli Google Arama motoru, artık daha akıllı ve kullanışlı
Yeni algoritma, sizin yanlış yazdığınız (aslında, ‘yanlışlıkla yanlış yazdığınız’) kelimelerin içeriğini, 680 milyon parametreye sahip derin bir sinir ağını kullanarak, cümlenin akışına göre daha iyi kavrayabiliyor. Google’ın sadece 3 milisaniye içinde çalışabildiğini söylediği sistem, bir sinek kuşunun kanat çırpınışından bile daha hızlı.
Google’ın geliştirdiği bu algoritma, ay sonuna kadar Google Arama’nın “Bunu mu demek istediniz?” özelliğine dahil edilecek.
Sonuçları spesifik olarak gösterme konusunda daha becerili
Google ayrıca Arama hizmetinin kullanıcıyı spesifik bir sonuca ulaştırmasını da kolaylaştırdığını söyledi. Yani Google’da bir kelimeyi arattığınız zaman, Arama artık size sadece o arattığınız kelimeyi baz alarak spesifik sonuçlar gösterecek. Bu sayede Google, aradığınız şeyi bulmak için telefonun veya bilgisayarın başında kullanıcıları uzun uzun bekletmek yerine, bulmak istediğinizi size direkt olarak göstermeyi amaçlıyor.
Örneğin Amazon Prime’ın aynı anda kaç hesapla kullanılabildiğini merak ettiğinizi düşünün, bunu Google’a sorduğunuzda arama sonuçları sizi bir sürü siteye tıklamaya maruz bırakmadan doğrudan sorunun cevabını karşınıza getirecek.
Bir başka yenilik, yaptığınız aramalarla ilgili alt konuları Google’ın anlaması ve size göstermesi hakkında. Bunu basitçe, Google’da arama yaparken kullandığımız birkaç parametreyi artık Google’ın kendisinin yapacak olması gibi düşünebilirsiniz.
Yani örneğin Samsung Galaxy S10 fiyatlarını sadece alışveriş sitelerinden bulmak istediğinizi ve onun dışında herhangi bir sonuç istemediğinizi farz edin, bu durumda tırnak içinde “fiyat” yazarak sadece o konu özelinde sonuçlar çıkarabiliyordunuz. İşte Google, aslında bunu kullanıcıya yaptırmak yerine kendisi yapay zekayı kullanarak yapacak.
Sonuçla ilgili videolar özel dakikalarıyla gösterilecek
Son olarak Google, Arama motorunun videolara da artık daha duyarlı olduğunu söyledi. Bu bağlamda örneğin 5.000 TL altı laptopları Google’da arattığınızı düşünün, Google size bu konuyla ilgili videoları “şu dakikada bu konudan bahsediliyor…” manasına gelen bir formatta gösterecek. Şirket, aramaların %10’unun 2020’nin sonuna kadar bu sistemi kullanmasını bekliyor.
Google haber akışı özelliğini Asistan’a getirmeye başladı
Google, mobil Arama’da kullanıcılara sunduğu haber akışı bölümünü şimdi de Snapshot vasıtasıyla Asistan uygulamasına getirmeye başladı. Asistan’ın haber akışı, İngilizce dahil birçok dilde kullanılabiliyor.
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Kullanıyorsanız, Google Asistan uygulamasında Snapshot adı verilen sizin için özelleştirilmiş hava durumu, hatırlatıcı, alışveriş listesi vb. öğelerin olduğu bir sayfaya denk gelmişsinizdir. Google Asistan açıkken parmağınızı yukarı kaydırarak erişebileceğiniz bu sayfa, şimdi haber akışıyla yeni bir deneyime kavuşuyor.
Google Asistan’ın haber akışı arayüzü
Snapshot’taki haber akışı bölümünde, Google Haberler uygulaması üzerinden çekilen haberler küçük bir kart biçiminde gösteriliyor. Kartın içerisinde, o an ilginizi çekebilecek ve sizin tercihinize göre derlenen birkaç makale bulunuyor, isterseniz haberlere dokunarak hızlıca ilgili haber sayfasına da geçiş yapabiliyorsunuz. Varsayılan olarak ekranda dikey bir biçimde durup ekranın tamamını işgal edecek şekilde yapılandırılan bu kartı isterseniz elbette küçültebiliyorsunuz.
Google Asistan’ın Snapshot ayarlarından kapatılabiliyor
Eğer Asistan’da haber görmek istemiyorsanız Google haber akışı kartını kapatabilme imkanı da sunuyor. Ancak, Snapshot ayarlarının altında ve Öneriler bölümünün altında bulunan haber makalelerini devre dışı bırakma seçeneği tüm kullanıcılarda mevcut değil. Yani bu noktada Google, Asistan’a haber makalelerini kalıcı olarak mı yoksa isteğe bağlı olarak mı ekleyecek, açıkçası tam olarak belli değil.
Hatırlatmak gerekirse Google, mobil Arama uygulamasında da Keşfet bölümü üzerinden çeşitli haberler gösteriyor ve istersek burayı ayarlardan tamamen kapatabiliyoruz. Muhtemelen Google, tıpkı Keşfet sekmesini kapatma imkanı sunduğu gibi, ileride ya Asistan’ın Snapshot bölümünü kapatma imkanı sunacak ya da tüm kullanıcılara bu bölümdeki haberler kısmını özelleştirme imkanı verecek.
Ayrıca Google Asistan’ın Türkçe haberleri şu an için desteklemediğin de altını çizmemizde fayda var.
Google Asistan Sürüş Modu, bazı kullanıcılara sunuldu
I/O 2019 etkinliğinde Asistan için Sürüş Modu özelliğini tanıtan Google, bu özelliği nihayet kademeli olarak bazı Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Yeni özelliğin akıllı telefonlardaki Android Auto uygulamasının yerini alması bekleniyor.
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Google Asistan Sürüş Modu netleşmeye başladı
Geçtiğimiz haftalarda Google’ın Haritalar’ı sürücüler için daha basit ve kullanışlı bir uygulama yapabilmek adına yürüttüğü çalışmalar gün yüzüne çıkmıştı. Google geliştiricilerinin yepyeni bir navigasyon arayüzüyle birlikte Asistan’la destekleyeceği yeni özellik bugün bazı Android kullanıcılarında görüldü.
XDA Developers ekibinin keşfettiğine göre, yeni navigasyon kullanıcı arayüzü Google Pixel 4, LG Velvet ve ASUS ZenFone 7 Pro dahil birçok cihaza yayınlanmış durumda. Ayrıca Google, bu navigasyon kullanıcı arayüzüyle yeni bir ayarlar sayfasını da kullanıma sunuyor.
XDA ekibinin paylaştığı ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere, Google Haritalar’ın “Navigasyon ayarları” içindeki “Google Asistan ayarları” bölümünde yeni bir “Sürüş modu” ayarı yer alıyor. Daha önce bu kısmın açıklamasında “Google Asistan ayarları” yazıyordu ve buraya dokunmak yalnızca Google Asistan’ın genel ayarlar sayfasını açıyordu.
Güncellemeden sonra Google Asistan ayarlarına dokunulduğunda ise sürüş modunun yer aldığı yepyeni bir ayarlar sayfası açılıyor. Ayrıca Google I/O 2019’da gösterilen Google Asistan’ın Sürüş Modu arayüzü, son haftalarda bazı kullanıcılar için piyasaya sürülenlere kıyasla çok farklı görünüyor. Google muhtemelen hala arayüzde belirli testler yürütüyor ve testler bittikten sonra da tüm kullanıcılar için Sürüş Modu’nu sunacak.
Google konum paylaşma uygulaması Güvenilir Kişiler’i kapatıyor
Google, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Güvenilir Kişiler adlı konum paylaşma uygulamasının fişini çekiyor. Bugün yapılan duyuruyla uygulamanın aralık ayından itibaren desteklenmeyeceği bildirildi. Mevcut kullanıcılar ise uygulamayı kapanana kadar kullanmaya devam edebilecek.
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Pek göz önünde olmasa da Google’ın 2016 yılında konum paylaşma hizmeti olarak piyasaya sürdüğü Güvenilir Kişiler uygulaması bulunuyor. Bu uygulama basitçe, güvendiğiniz bir Google kullanıcısıyla telefonunuzun konumunu paylaşabilmenize olanak sağlıyor. Kullanıma sunulmasından yaklaşık dört yıl sonra uygulama, Google Haritalar’da aynı işlevi sunan başka bir özelliğin var olmasından dolayı kapatılıyor.
Google’ın bu uygulamayla amacı aslında aile içi bağlantıyı sürekli canlı tutmak ve güvende olmadığınızı hissettiğinizde konumunuzu kolay yoldan paylaşabilmenizi sağlamaktı. Örneğin ailenizden birisi Güvenilir Kişiler uygulaması aracılığıyla sizden konumunuzu paylaşmanızı istediğinde sizden yanıt alamazsa, uygulama belli bir süre sonra otomatikman konumunuzu o kişiye gönderiyor.
Google, konum paylaşma uygulaması Güvenilir Kişiler’in fişini çekiyor
Esasında fikir olarak çok mantıklı denebilecek Güvenilir Kişiler uygulaması, 1 Aralık 2020’den itibaren artık desteklenmeyecek. Google, kullanıcılara konum paylaşma ihtiyacı hissetmeleri durumunda Google Haritalar’ın Konum Paylaşımı özelliğini tercih etmelerini öneriyor.
“Güvenilir Kişiler 1 Aralık 2020’den sonra desteklenmeyecektir. Uygulama cihazınızda yüklüyse bu tarihe kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Konumunuzu diğer kullanıcılarla paylaşmak için Google Haritalar’daki Konum Paylaşımı özelliğini deneyin.”
1 Aralık 2020’ye kadar mevcut kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Bu tarihten sonra ise Güvenilir Kişiler artık Google tarafından desteklenmeyecek.