Google, Android Sürümlerinin Kullanım Oranlarını Açıkladı

Google, Android Sürümlerinin Kullanım Oranlarını Açıkladı

4 Ekim, 2017 İşletim Sistemleri 0 yorumlar

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Google her ay olduğu gibi bu ayda Android işletim sisteminin bütün sürümlerinin sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı.

Google açıkladığı rakamlara göre Android 8.0 Oreo sürümünün kullanımı geçen aylara göre çok az bir artış mevcut ancak yeni işletim sistemi hala kitlelere erişmekte büyük problem çekiyor.

Son yıllarda neredeyse her Android sürümü kullanıcılara daha hızlı erişeceği vaadiyle piyasaya çıkarılıyor ancak her yeni sürümde bu durum hiç bir şekilde değişmiyor. Oreo kullanan kullanıcıların oranı henüz %0.2. Nougat sürümüne sahip olanların oranı ise %2 artarak %17.8’e yükseldi. Marshmallow kullanıcılarının oranı ise %32.2’den %32’ye düştü.

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