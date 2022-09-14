Google, Android platformuna daha fazla emoji ekliyor. 21 yeni emojiye sahip Unicode 15 standardını kullanıyor. Unicode 15 güncellemesine dayanan yenilik daha etkileyici ve hareketli emojiler içeriyor.

Google, renkli ve siyah beyaz yeni emoji karakterleri, COLRv1 adlı yeni bir yazı tipi standardı, açık kaynaklı animasyonlu ifadeler ve emoji mutfağında özelleştirme özellikleri ekleyerek bir adım daha ileri gidiyor. Artık çevrimiçi ortamda hızlı konuşmak her zamankinden daha kolay.

Google, diğer Google ürünlerinin yanı sıra Android’deki emojiler üzerindeki çalışmalarıyla ilgili birkaç güncelleme duyurdu. Bunlara Unicode 15 emoji eklemeleri, Android emojilerinin animasyonlu versiyonları ve daha fazlası dahildir!

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Google’ın Emoji Yaratıcı Direktörü ve Emoji Mutfak Şefi Jennifer Daniel’in bir blog gönderisinde Google, Unicode 15’ten 21 yeni emoji için tasarımlarını sergiliyor. Ayrıca Google, emojilerin “önümüzdeki haftalarda” AOSP’ye ekleneceğini ve ekleneceğini söyledi. Emojiler Aralık 2022 itibari ile kullanılara ulaşacak.

Bunun yanı sıra Google, Android’de kullanılan emojilerin ilk resmi animasyonlu sürümlerini de yayınlıyor. Yine de tüm emojiler desteklenmez, ancak yaklaşık 200 farklı animasyonlu emoji, sohbetlerinizde kullanışlı olacaktır ve Google’ın web sitesinde bulunabilir.

Google ayrıca, Chrome ve diğer Google ürünleri tarafından kullanılan çevrimiçi olarak kullanılabilen açık kaynaklı bir emoji yazı tipi olan “Noto Emoji” yazı tipinin renkli bir sürümünü yayınlıyor. Önceden, yazı tipi yalnızca siyah beyaz emojileri destekliyordu, ancak şimdi Google buna bir renk sıçraması getiriyor.

Blog gönderisi ayrıca, burada görüntüleyebileceğiniz renk değiştiren emojiler için GoogleM’nin desteğini de duyurdu. Çalışması için Chrome’un en son sürümünü çalıştırmanız gerekir.